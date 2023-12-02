لسبب غريب.. حضانة تجبر طفلة على غسل أطباق 25 طفلا لمدة 21 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت أزمة فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام، أُمرت بغسل الأطباق في المدرسة لمدة ثلاثة أسابيع، ثم طردت بعد أن اشتكى والدها من عبء العمل، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة ساوث شاينا مورنينج بوست، فإن طفلة صينية تعرضت للطرد من روضة أطفال، بعد أن تقدم والدها بشكوى لإجبارهم الطفلة على غسل الأطباق لمدة ثلاثة أسابيع.

والد الفتاة، ولقبه يو، من تونجلياو في منغوليا الداخلية بشمال الصين، نشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" يدعي فيها أن ابنته أُجبرت على غسل أطباق 25 طفلًا لمدة 21 يومًا على التوالي في روضة الأطفال.

وقال الأب: "في البداية، كانت تعود إلى المنزل وهي غارقة في العرق، وتقول أنها متعبة وفي إحدى الليالي، استيقظت في منتصف الليل وقالت: يا أبي، لا أريد الذهاب إلى روضة الأطفال بعد الآن، أنا متعبة جدًا من غسل الأطباق، وبينما كان الأطفال الآخرون يلعبون، تُركت وحدي لأقوم بذلك".

وتابع الأب: "كان مبرر روضة الأطفال هو أنهم أرادوا تقوية طفلتي، وزعموا أيضًا أنها كانت حيوية للغاية ولا تأخذ قيلولة إلا عندما تكون متعبة".

وادعى "يو" أيضًا أنه بمجرد إثارة الواقعة، أصبحت ابنته هدفا للمتنمرين وتم طردها في النهاية، مضيفا: "بعد كشفي للحادثة، بدأت الروضة بالانتقام من طفلتي".

وقالت الروضة أنها ستبدأ إجراءات قانونية ضد والد الفتاة بتهمة نشر معلومات كاذبة وتشويه سمعة المؤسسة، وقال المستشار القانوني لرياض الأطفال إنها لم تشارك أبدًا في سلوك غير قانوني أو غير لائق تجاه الأطفال.

وأضاف المستشار أيضًا أن المدرسة تحتفظ بالحق في طرد الطالبة إذا فشلت في اتباع القواعد واللوائح، بينما أعلنت هيئة التعليم المحلية أنها ستحقق في الحادث.

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