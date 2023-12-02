أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم عند الكبار.. اعرف سر ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سيلان اللعاب هو تدفق اللعاب خارج الفم دون قصد، يمكن أن يحدث هذا في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا عند كبار السن.

وهناك العديد من الأسباب لسيلان اللعاب عند كبار السن، نذكرها لكم وفقا لما ورد في موقع "medicinenet".

- إنتاج اللعاب الزائد

يصاب عديد من كبار السن بفرط اللعاب، ما يجعل من الصعب ابتلاع اللعاب أثناء إنتاجه، ما يسبب سيلان اللعاب أثناء النوم.

- الآثار الجانبية للأدوية

تؤدي بعض الأدوية مثل أدوية الاضطرابات النفسية أو مرض ألزهايمر، إلى زيادة إنتاج اللعاب.

السكتة الدماغية

تسبب السكتات الدماغية إضعاف العضلات المحيطة بالفم، ما يجعل من الصعب البلع أو إبقاء الشفاه مغلقة بإحكام في أثناء النوم، وهذا بدوره يسبب تسرب اللعاب من الفم عند كبار السن الذين يعانون سيلان اللعاب على نحو مفاجئ.

- مرض الشلل الرعاش

يؤدي مرض باركنسون إلى انخفاض التحكم الحركي، خاصة في العضلات الدقيقة للوجه، ومع تطور المرض، يصبح البلع والتحدث أكثر صعوبة، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بسيلان اللعاب.

- ضعف التحكم في عضلات الفم:

سيلان اللعاب مرارا وتكرارا أيضا علامة على ضعف التحكم في عضلات الفم والرقبة.

الأعراض:

1. صعوبة التنفس

يؤدي احتقان الأنف إلى صعوبة التنفس من خلال أنفك، مما يجعلك تتنفس من خلال فمك بدلاً من ذلك.

2. الشخير

الأشخاص الذين يعانون انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر عرضة لسيلان اللعاب من غيرهم مرارا وتكرارا، لأنهم يحتاجون إلى التنفس من خلال أفواههم أثناء النوم.

3. حرقة في المعدة

إذا كنت تعاني حرقة المعدة، فقد تكون أكثر عرضة لسيلان اللعاب، حيث يسبب ارتجاع المريء امتلاء فمك فجأة باللعاب، ما يؤدي إلى إنتاج اللعاب المفاجئ وغير المتوقع إلى سيلان اللعاب.

3. صعوبة في التحدث

صعوبة التحدث بوضوح مرارا وتكرارا من الأعراض التي تشير إلى إصابتك بسيلان اللعاب.

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