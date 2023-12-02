مقطع فيديو يهز القلوب.. طفل فلسطيني يروي لحظة استشهاد ابن عمه في غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غارات الاحتلال الإسرائيلي تحولت إلى كابوس يؤرق منام سكان قطاع غزة، خاصة الأطفال باعتبارهم الأكثر عددا بين الضحايا، إذ تركز طائرات الاحتلال على استهدافهم بشكل متعمد، ومن لم يمت منهم تحت الأنقاض، يتعرض لإصابات خطيرة «جسدية ونفسية».

ويتسبب القصف المتواصل ورؤية الدماء والأشلاء في إصابتهم بأمراض نفسية، كذلك فقدان أطرافهم وأصدقائهم وأقاربهم يصيبهم بالذعر والخوف، خاصة وأنهم لا سبيل أمامهم لتغيير الواقع، وإنقاذ ذويهم أو طفولتهم التي سرقها جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ مشاهد متفرقة ترصد العذاب الذي يعيشه هؤلاء الأطفال كل يوم، بسب دفاعهم عن وطنهم المغتصب من قبل المحتل.

طفل من غزة يرصد معاناته تحت القصف

بملابس ملطخة بالدماء ووجه مليئ بالإصابات والكدمات، تحدث طفل فلسطيني لا يتعدى عمره العشر سنوات، في مقطع فيديو نقلته وكالة «شهاب» الفلسطينية، يوثق مأساته خلال القصف على منزله، إذ يقول بينما تفيض عينيه بالدموع، وترتجف أطرافه الصغيرة من الرعب: «ابن عمي الصغير أحمد مات، اتصاب في راسه، واحنا طلعنا من الدار وانهدم علينا من القصف».

مشاهد مؤلمة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل

ورصد مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تعاطفا واسعا من مختلف شعوب العالم، التي ترفض الظلم والانتهاكات غير الإنسانية التي يتعرض لها أطفال غزة الأبرياء، مشاهد مختلفة من الألم الذي يضطر الصغار تحمله، إذ ظهرت طفلة بها جروح كبيرة في رأسها، وآخر يبكي من الشعور بالرهبة، بينما تحاول إحدى الأمهات التهدئة من روعة أولادها.