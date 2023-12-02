جهزيها في 5 دقائق.. طريقة عمل حلوى الحلزونة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الأمهات ترغبن في صنع الحلوى الشهية لأبنائهن في المنزل، بدلا من شرائها من الخارج، والتي تكون غير صحية ومكلفة في نفس الوقت، وهو ما يجعلهن يبحثن عن أبسط الطرق لعملها، ويقدم موقع «هن» في التقرير التالي، أسهل طريقة لصنع حلوى الحلزون، التي يحبها العديد من الأطفال، بسبب شكلها المميز الفاتح للشهية.

طريقة عمل حلوى الحلزونة

مقاديرعمل الحلوى الحلزونية:

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة سمسم «حسب الرغبة».

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب ماء دافيء للعجن.

خطوات تحضير حلوى الحلزون بالمنزل

الخطوة الأولى: ابدأي بخلط المقادير السابقة مع بعضها دون وضع الماء.

الخطوة الثاتية: ضعي الماء بشكل تدريجي حتى تصبح عجينة سهلة التشكيل.

الخطوة الثالثة: بعد التأكد من أن العجينة أصبحت بالشكل المطلوب، اتركيها لمدة ساعة كحد أقصى حتى تتخمر جيدا.

الخطوة الرابعة: احضري وعاء مسطح، ثم أضيفي في أسفله الدقيق الأبيض، وافردي العجينة برفق.

الخطوة الخامسة: قطعي العجينة إلى دوائر أو شرائط حسب الرغبة.

الخطوة السادسة: حضري زيت غزير وقومي بوضعه على النار.

الخطوة السابعة: ضعي العجين في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي.

الخطوة الثامنة: حضري السكر البودر والشربات.

طريقة تحضير شربات حلوى الحلزونة

أولا: احضري وعاء ثم ضعيه على النار.

ثانيا: ضيفي 2 كوب من السكر الأبيض.

ثالثا: ضيفي إلى المكونات السابقة كوب ماء فاتر، واتركيه حتى الغليان لمدة 7 دقائق.

رابعا: ضعي رشة من الفانيليا أو ماء ورد حسب الرغبة.