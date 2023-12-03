الامارات | 500 قارب تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 في دبا الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت مسيرة بحرية من ميناء دبا الفجيرة لـ500 قارب بحري، وصولاً إلى منطقة الفقيت، وتزينت القوارب بأعلام الإمارات تعبيراً عن الفرحة وحب الوطن، كما أبحرت المراكب على الأنغام الموسيقية التراثية، التي أدتها الفرق الشعبية المشاركة على متن القوارب، وحملت المراكب علم الدولة بطول كيلومتر واحد، والذي تعكس ألوانه قيم الحضارة الإماراتية ورمز الشجاعة والقوة.

وشهدت مدينة دبا الفجيرة احتفالات بحرية، نظمتها حكومة الفجيرة، بالتعاون مع جمعية صيادي دبا الفجيرة، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، بمشاركة عدد كبير من أهالي مدينة، والمناطق المجاورة لها، وجمهور كبير من زوار منطقة الفقيت.

كما شهدت القرية التراثية بالفقيت عدداً من الأنشطة والفعاليات التراثية الخاصة، وتضمنت عروضاً موسيقية كالرزيف الحربي والفرقة العسكرية، إلى جانب ذلك وُجد معرض الأسر المنتجة بشكل يدوي، مثل الحرف اليدوية، والأزياء التقليدية، والمأكولات الشعبية، والمنتجات الزراعية المحلية.

كما شهدت منطقة مربح بالفجيرة مسيرة بحرية، نظّمتها جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وانطلقت المسيرة من ميناء مربح، وتزينت مراكبها البحرية بالأعلام تعبيراً عن روح الفخر والانتماء للوطن، وتضمنت الاحتفالات التي أقيمت على شاطئ مربح بالتزامن مع المسيرة البحرية، عدداً من الفعاليات الشعبية والتراثية.

كما قُدمت في الاحتفال مجموعة من الفعاليات التي تميزت بالعروض الحيّة، تنوعت بين عرض مسرحي، والفرقة الحربية، إضافة إلى مسيرة لأهالي المنطقة، وتم تخصيص قسم للمأكولات والطبخ الشعبي، وصاحبت الفعالية إقامة بعض المسابقات والجوائز، لتكون فرصة للجميع من أجل التأكيد على الروح الوطنية، والاحتفاء بهذه الذكرى المجيدة، وتعزيز الترابط الاجتماعي.

• قُدِّمت في الاحتفال مجموعة من الفعاليات التي تنوعت بين عرض مسرحي وفرقة الحربية.

• المراكب حملت علم الدولة بطول كيلومتر واحد.