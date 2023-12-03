احذر.. تناول هذه الكمية من القهوة تسبب القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة من المشروبات التي يحرص كثيرون على تناولها يوميا، وذلك لما تحتويه من كافيين يساعدهم على الشعور باليقظة والتركيز.

وحذر أحد الخبراء من شرب أكثر من 4 أكواب يوميا بسبب تأثيرها في ضغط الدم، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال الصيدلي البريطاني عباس كناني: "شرب أكثر من 4 فناجين من القهوة يوميًا يسبب ارتفاع ضغط الدم".

وتابع: "يعد ارتفاع ضغط الدم أمرًا خطيرًا، لأنه يضع ضغطًا إضافيًا على الأعضاء الدموية، وهو سبب رئيسي لزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وأوضح عباس: "أن الاستجابة للكافيين تختلف من شخص لآخر، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذي يساعد على الحفاظ على اتساع الشرايين، ويدفع الغدد الكظرية إلى إطلاق المزيد من الأدرينالين، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم".

ونصح بتقليل تناول الكافيين بشكل عام للحفاظ على صحة ضغط الدم، عن طريق التقليل من تناول القهوة أو الشاي أو المشروبات الأخرى الغنية بالكافيين، مثل الكولا وبعض مشروبات الطاقة.

وأشارت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية العام الماضي إلى أن، مرضى ارتفاع ضغط الدم لديهم خطر مضاعف للوفاة عند شرب كوبين أو أكثر من القهوة يوميًا.

ومع ذلك، فإن شرب الشاي الأخضر أو ​​كوب واحد فقط من القهوة يوميًا لم يكن له التأثير نفسه.

تقول جمعية القلب الأمريكية: "شرب الكثير من القهوة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يسبب الشعور بالقلق وخفقان القلب وصعوبة النوم".

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بشرب الكثير من السوائل الأخرى، وليس فقط الشاي والقهوة.

وتقول: "إن شرب أكثر من 4 فناجين من القهوة يوميًا يُزيد ضغط الدم".

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