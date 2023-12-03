المشي السريع يقلل إصابتك بالسكري- دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة إن الأشخاص الذين يمشون بوتيرة أسرع أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2.

وارتبطت سرعة المشي بمعدل من 2 إلى 3 أميال ومن 3 إلى 4 أميال في الساعة بانخفاض خطر الإصابة بالسكري بـ 15% و24% على التوالي، وفق ما ذكر موقع "هيلث داي".

واكتشف فريق البحث أن الحد الأدنى للاستفادة هو حوالي 87 خطوة في الدقيقة للرجال، و100 خطوة للنساء.

وأوضحت النتائج: "كلما أسرعت فوق هذا الحد، كان ذلك أفضل، فكل نصف ميل في الساعة تضيفه إلى سرعة المشي يرتبط بانخفاض إضافي بنسبة 9% في المخاطر".

وحلّل فريق البحث من جامعة سمنان في إيران، 10 دراسات طويلة الأمد شملت أكثر من نصف مليون شخص من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان، ونشرت جميعها بين 1999 و2022.

ووجدوا أن المشي السريع بسرعة 3 إلى 4 ميل في الساعة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 24%، مقارنة مع المشي البطيء.

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