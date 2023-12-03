هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول على الإفطار يوميا.. يقوي المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الفول من الأكلات الشهيرة في البيت المصري، ومن عاداته المقدسة في الإفطار، لهذا السبب يحرصون على تناوله يوميًا، لكن الكثير من الناس لا يعرفون فوائده خاصًة في فصل الشتاء، إذ يعزز المناعة مما يساهم في محاربة الأمراض الفيروسية، وبجانب ذلك هو مادة غنية بالألياف، بحسب موقع مايو كلينك الطبي.

ماذا يحدث عند تناول الفول يوميًا؟

يعتبر الفول مصدرًا غذائيًا غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة المناعة، لذلك من الضروي تناوله في الشتاء حتى تساعد جسمك على محاربة الفيروسات، كما يحتوي على الزنك الذي يعمل على تطوير وظيفة خلايا الدم البيضاء وإنتاج الأجسام المضادة.

تنظيم السكر في الدم

يحتوي الفول على النشا المقاوم، وهي نوع من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم، ثبت أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات وتعزيز مستويات الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، قد يحسن النشا المقاوم صحة الأمعاء عن طريق تعزيز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء.

مصدر جيد للألياف

ومن فوائد تناول الفول إنه يوفر الألياف اللازمة التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإصابة بعسر الهضم والإمساك.

تعزيز صحة العظام

ويعتبر الفول من الأطعمة الغنية بفيتامين ك، المهم لصحة العظام ومصدر جيد لـ النحاس والمنجنيز، ولها أهميتها في تكوين العظام، بالإضافة إلى أنه يحمي من هشاشة العظام.

يخفض نسبة الكولسترول

يتميز الفول بمحتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان في الماء، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وفي حديثه لـ«هن» قال الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، إنه على الرغم من كونه غنيا بالبروتين النباتي، ويعمل على الشعور بالشبع لفترات طويلة، إلا أن تناول الفول بشكل مبالغ فيه قد يصيب بعسر هضم، ولا يستفيد الإنسان من الوجبة، بالإضافة لحدوث تقلصات بالمعدة وغازات.