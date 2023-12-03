ماذا يحدث إذا وضعت الفواكه في الثلاجة دون غسيل؟.. لن تتوقع الإجابة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يشتهر الشتاء بالعديد من الفواكه الشهية، التي تشتريها ربات البيوت لتقوي المناعة ضد الفيروسات، لكن ما هي الطريقة الصحيحة لتخزين الفواكه في الثلاجة؟، وهل يجب غسلها أولًا؟، وهي أسئلة شائعة بين الناس، خوفًا من أن يكون عدم غسلها من الأسباب التي تجعلها عرضة للفيروسات، لكن العكس هو ما أوضحه تقرير موقع «henryford» الرسمي البريطاني نقلًا عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الزراعة الأمريكية.

ماذا يحدث إذا وضعت الفواكه في الثلاجة دون غسيل؟

لا يحدث شيء إذا وضعت الفاكهة في الثلاجة دون غسيل، لأن هذه هي أحد طرق تخزين الفاكهة بشكل آمن، وليس هناك حاجة لغسل منتجاتك إذا لم تكن متسخة بشكل يتطلب غسلها، لأنه في الكثير من الأحيان يؤدي غسل الفاكهة والخضروات بعد شرائها مباشرًة إلى خلق بيئة يمكن للبكتيريا أن تزدهر فيها ويمكن أن تقلل من العمر الافتراضي لمنتجاتك، بدلًا من ذلك، خزن الفواكه والخضروات غير المغسولة حتى تصبح جاهزا لتناولها، ووقتها يمكنك غسلها.

كما قدمت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة في تصريحات سابقة لـ«هن» الطريقة الصحيحة لغسل الفواكه، وهي من خلال تنظيف الفواكه والخضروات من خلال استخدام 3 ملاعق كبيرة من الخل مع 5 لترات من الماء، أو ملعقة واحدة مضافة إلى نصف لتر من الماء، إذ تساعد هذه الطريقة على التخلص من البكتيريا والمبيدات التي يمكن تواجدها على المنتجات الزراعية.

كيف يتم تخزين وغسل الفواكه والخضروات بشكل آمن

بحسب وزارة الزراعة الأمريكية الخطوة الأولى، قم بملء نصف طبقك بالفواكه والخضروات، وإذا كنت تختار الفواكه والخضروات الطازجة، فمن المهم تخزين منتجاتك وغسلها إذا كانت متسخة جدًا تمنع هذه الخطوات الأمراض المنقولة بالغذاء، وتحافظ على منتجاتك لفترة أطول وتزيد من ميزانية طعامك بشكل أكبر.

يجب تخزين بعض الفواكه والخضروات في الثلاجة، بينما يمكن تخزين البعض الآخر على المنضدة، وفي بعض الحالات، يؤدي تخزين أنواع معينة من المنتجات معًا إلى تسريع عملية النضج، مما يعني أنها تفسد سريعًا.

أما بالنسبة للفواكه والخضروات التي يجب تبريدها، اولًا اضبط ثلاجتك على درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو أكثر برودة وقم بإزالة أي ملصقات من الفواكه والخضروات، ثم ضع المنتجات في حاويات أو أكياس مسامية للسماح بتدفق الهواء وتخزينها في درج الثلاجة، الذي يتميز برطوبة أقل ويمنع التلف، ثم تأكد من عدم اكتظاظ الدرج.

تشمل الفواكه والخضروات التي يمكن وضعها في الثلاجة ما يلي:

- تفاح.

- التوت والكرز.

- جزر.

- كرفس.

- حبوب ذرة.

- الخضروات الصلبة مثل البروكلي، القرنبيط.

- العنب.

- الخس.

- الفطر.

- فلفل، باذنجان و كوسة.

بمجرد الانتهاء من تقطيع المنتجات، حتى لو تم تخزينها لأول مرة على المنضدة أو في خزانة المؤن، ضعها في الثلاجة لمنع تلفها، ثم قم بتخزين الفواكه والخضروات المقطعة في حاوية محكمة الإغلاق ومكتوب عليها التاريخ.

الفواكه والخضروات التي يمكن تخزينها على المنضدة

تفرز بعض الفواكه عامل إنضاج يسمى غاز الإيثيلين، والذي يمكن أن يتسبب في تعفن المنتجات المحيطة لذلك لا تضعها في الثلاجة مثل:

- المشمش.

- افوكادو.

- موز.

- الحمضيات والأناناس.

- البطيخ والكيوي.

- إجاص.

- برقوق.

-طماطم.

خزن هذه الفاكهة على المنضدة في أوعية أو حاويات منفصلة تسمح بتدفق الهواء لإبطاء النضج، ثم بمجرد نضجها، قم بتبريد الفاكهة واستخدامها خلال 2 إلى 3 أيام.