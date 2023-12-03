احذر هذا النوع من مشاكل سوء التغذية.. 4 فئات يهددها الجوع الخفي

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجوع الخفي، أحد المصطلحات الشهيرة التي انتشرت مؤخرًا، ويهدد قرابة 98 مليون طفل على الأقل في إفريقيا، وبسبب أهمية التعريف به وخطورته الكارثية على 4 فئات، تحدثت عنه دكتورة التغذية، جيهان فؤاد من خلال مقطع فيديو قصير، نشره المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل «فيسبوك».

ما هو الجوع الخفي؟

وتحدثت الدكتور جيهان فؤاد، عن تعريف الجوع الخفي، بأنه أحد مشاكل التغذية يظهر من خلال تناول الوجبات بشكل صحي، مع وجود نقص في العناصر الأساسية: «الجوع الخفي ممكن أكون باكل بطريقة سليمة بروتينات، نشويات، دهون بطريقة صحية أو معقولة، ومش جعان ووزني كويس لكن للأسف الشديد عندي نقص في المكونات الدقيقة، بيبان في طفل قصير القامة، طفل عنده أنيميا، الأنيميا عشان نقص الحديد، قصر القامة عشان الحديد والكالسيوم وبعض العناصر الأخرى».

وحددت «فؤاد» الفئات الأكثر عرضة للجوع الخفي، وحذرت 4 فئات منه وهم الأطفال، كبار السن، الحوامل والمرضعات، الذين يجب أن يراقبوا علاماته، وبالتحديد الأطفال الصغار.

خطورة الجوع الخفي على الأطفال

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد، إن الجوع الخفي أكثر تهديدًا على الأطفال: «الجوع الخفي خطير لو بطريقة مزمنة لأنه ممكن يكون السبب في قصر القامة، في الوقت دا بيحتاج علاج وتدخل وبفضل أعالج فيه، وممكن يكون في صورة حادة زي الأطفال اللي بيتعرضوا لسوء تغذية شديد ويدخلوا المستشفى في حاجة لمحاليل وتغذية، كمان الجوع الخفي بيشكل خطورة شديدة جدا للناس اللي بتاكل كويس بس ناقص من عندها عناصر دقيقة مهمة لوظائف الجسم لازم تعوض زي حالات الحوامل والمرضعات لازم يعوضوا نقص العناصر المهمة في الجسم زي الحديد وغيره من العناصر المهمة».

وبحسب دراسة نُشرت في «لانسيت غلوبال هيلث»، هناك 98 مليون طفل على الأقل في سن ما قبل المدرسة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعانون من نقص المغذيات الدقيقة الضرورية في ما يعرف بظاهرة «الجوع الخفي».