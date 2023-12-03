التمارين الرياضية: الحل الأمثل لاستعادة النشاط بعد ليلة دون نوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح فريق من خبراء جامعة بورتسموث، طريقة لاستعادة النشاط بعد قضاء ليلة دون نوم، وهي تحسين وظائف المخ من خلال ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة.

وكشفت مجلة Physiology & Behavior إلى أن 24 شخصا شاركوا في تجربتين (12 في كل تجربة)، ركز الباحثون في التجربة الأولى على تحديد تأثير قلة النوم في القدرات المعرفية، وفي الثانية، تأثير ليلة كاملة دون نوم.

وسمح للمشاركين في التجربة الأولى، بالنوم لمدة لا تزيد عن خمس ساعات في الليلة لمدة ثلاثة أيام.

وكان الباحثون يطلبون منهم كل صباح 7 مهام لإكمالها أثناء الراحة ثم بعد ركوب الدراجة.

وطُلب من جميع المشاركين تقييم مزاجهم ويقظتهم قبل إكمال المهام.

واتضح أن الحرمان البسيط من النوم ثلاث ليالي متتالية أثر في القدرات المعرفية لدى المشاركين بدرجات متفاوتة. ويفسر العلماء ذلك بالقول إن بعض الناس أكثر مقاومة للحرمان الخفيف إلى المتوسط من النوم . ومع ذلك، أدت التمارين متوسطة الشدة إلى تحسين أداء المهام لدى جميع الأشخاص.

أما المشاركون في التجربة الثانية فقد أمضوا ليلة كاملة من دون نوم ، وبعدها وضعوا في غرفة منخفضة الأكسجين. ولكن على الرغم ذلك حفزت التمارين الرياضية الوظائف الإدراكية لديهم.

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