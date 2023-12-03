هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفراولة كل يوم.. فائدة غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد فاكهة الفراولة من أشهى الفواكه التي يحبها الصغير والكبير، وبجانب مذاقها اللذيذ فإنها تحتوي على العديد من الفوائد المهمة للجسم، التي يجهلها الكثير من الأشخاص، لذا تستعرض «هن» خلال السطور التالية، أهيمة الحصول على حبات الفراولة، وما الذي يحدث للجسم عند تناولها بشكل يومي، وذلك حسبما ذكر موقع «Eating Well».

أبرز فوائد تناول الفاكهة

1- تحد من نسبة الإصابة بالالتهابات:

تعتبر الفراولة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، التي تحمي الجسم من الإصابة بالالتهاب.

2- تحمي الفراولة الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموعية، إذ يوجد بها الكثير من العناصر المفيدة لصحة القلب مثل الأنثوسيانين.

3- تساعد الفراولة الشخص على أن يمتلك ذاكرة قوية وتقلل من فرص التعرض للألزهايمر.

4- من أفضل فوائد الفراولة، هو قدرتها على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الجهاز الهضمي.

5- تحتوي الفراولة على نسبة مرتفعة من الألياف، وبالتالي تقلل فرص الإصابة بمرض السكر.

6- تعتبر الفراولة بديلا جيدا للسكريات، بدلا من السكر الصناعي.

7- تحمي المعدة من التعرض لمشاكل الإمساك.

هل تساعد الفراولة على خسارة الوزن؟

ومن جانبه، ذكر الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، لـ«هن»، أن فاكهة الفراولة، لديها نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وبالتالي فهي بمثابة وجبة خفيفة، وإذا كان الشخص يتناولها في نظامه الغذائي، فإنها ستساعده على خسارة الوزن بشكل أسرع، كونها تعطي الشعر بالشبع، فضلا عن أنها مصدر لفيتامين c، كما يفضل إضافتها إلى سلطة الفواكه أو العصائر، مضيفًا أنه لا يوجد أضرار من الحصول عليها بشكل مستمر، ولكن يفضل عدم الإكثار منها بشكل مفرط، خاصة للذين يعانون من الأملاح، حتى لا تسبب لها مشاكل في الكلى.