أمراض تصيب الرجال دون أن تظهر أعراضها- طبيبة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت أخصائية أمراض المسالك البولية الدكتورة سفيتلانا كالينينا، يمكن أن يصاب الرجال بأمراض لا تظهر أعراضها في البداية، لكنها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وتابعت: "دوالي الخصية (دوالي كيس الصفن والخصية) غالبا ما تكون دون أعراض في المراحل المبكرة ولا تزعج المريض، ما يجعل منى الصعب تشخيصها"، وفقا للموقع الإخباري الروسي "Gazeta.Ru".

وتكتشف الإصابة في 70 % من الحالات عن طريق الصدفة من قبل الجراح أو طبيب المسالك البولية أثناء الفحص، ويمكن أن يؤدي عدم علاجها في الوقت المناسب، إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك العقم. لذلك، يجب الخضوع لفحوصات وقائية لدى طبيب المسالك البولية والموجات فوق الصوتية لكيس الصفن".

ووفقا لها، هناك أيضا ما يسمى بالأمراض الخفية المنقولة جنسيا. يطلق عليها "خفية" لأنها قد لا تظهر لفترة طويلة ولا تسبب القلق. ولكن عدم علاجها في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وهذه الأمراض تصيب الرجال غالبا دون أن تظهر أعراضها. وتشمل العدوى الخفية الأكثر انتشارا ما يلي: الكلاميديا؛ داء اليوريا. داء المفطورات. فيروس الورم الحليمي البشري. الهربس أو الفيروس المضخم للخلايا.السيلان.

وتقول: "هناك مرض آخر يمكن أن يبقى مخفيا لفترة طويلة وهو التهاب البروستاتا الكامن المزمن. يتميز هذا المرض في أن غدة البروستاتا تصاب بالتهاب دون أي أعراض. وقد تكون علاماته غير المباشرة عبارة عن انزعاج طفيف في منطقة الفخذ أو ضعف القدرة الجنسية، لكن الرجال غالبا ما يعزونها إلى التعب أو الإجهاد. ولكن الفحوصات الوقائية التي يجريها طبيب المسالك البولية تسمح له باكتشاف الإصابة وعلاجها في الوقت المناسب".

وتحذر الطبيبة من الأورام التي لا تظهر أعراضها في المراحل الأولى ، مثل سرطان الكلى، الذي وفقا للإحصائيات يصيب الرجال أكثر من النساء.

ووفقا لها، السرطان الآخر الذي يصيب الرجال ونادرا ما تظهر أعراضه، هو سرطان البروستات. لذلك مع أول شعور بعدم الراحة أو صعوبة التبول يجب استشارة الطبيب فورا.

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