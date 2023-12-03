كيف تحصل على فيتامين د في فصل الشتاء؟ أخصائية تغذية تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - في فصل الشتاء لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من أشعة الشمس حتى تتمكن بشرتهم من إنتاج فيتامين د، لذا من الضروري زيادة تناوله للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقالت أخصائية التغذية ريما باتيل: "يجب استهلاك فيتامين د على مدار السنة، ولكن في فصل الشتاء بشكل خاص، يكون من الشائع الإصابة بنقصه، وهذا لأن ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د في الجسم، وفي شهر أكتوبر وأبريل، الأشعة فوق البنفسجية تكون ليست قوية بما يكفي لإنتاجه".

وتابعت: "وهذا يعني أننا أكثر عرضة للشعور بالألم والإصابة بنزلات البرد والشعور بالسوء بشكل عام، لذا، فإن الحصول على فيتامين د من ضوء الشمس أمر مهم".

النظام الغذائي

من المهم أن يكون لديك نظام غذائي غني بجميع الفيتامينات والمعادن، ولكن من المهم بشكل خاص الحصول على بعض فيتامين د الإضافي في وجباتك خلال فصل الشتاء.

وتوصي ريما بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع.

وتضيف: "إذا كنت لا تأكل السمك، فإن الأطعمة الأخرى مثل البيض والفطر توفر فيتامين د، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات المدعمة مثل بدائل الحليب النباتية وبعض الحبوب".

المكملات الغذائية

ليس هناك أي ضرر في تناول المكملات الغذائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بفيتامين د.

ومع ذلك، توصي ريما باستشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، لأن الإفراط في تناول فيتامين د قد يؤدي إلى أضرار تشمل الغثيان والقيء وضعف العضلات والجفاف وحتى حصوات الكلى.

اقض وقتا في الخارج

نعلم أن آخر شيء يريد أي منا القيام به عندما يكون الطقس باردا هو الخروج إلى الهواء الطلق، لكن ريما توصي بالتعرض لضوء النهار لمدة 15 دقيقة يوميا، للحصول على فيتامين د بشكل طبيعي.

وتقول: "ارتدي قبعتك ومعطف المطر واذهب في نزهة سريعة".

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