الجري في الطقس البارد: رياضة شتوية مثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف تقرير من المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو إن للجري في الطقس البارد فوائد عظيمة.

وأشار التقرير إلى أبحاث حديثة وجدت أن الجري في الطقس البارد يخدع الجسم في استجابات أيضية إيجابية، ما يساهم على حرق المزيد من الدهون السيئة، وفقدان الوزن، وفقا لموقع "هيلث داي".

وأوضح الدكتور جوشوا بلومغرين من جامعة راش: "لا يجب أن يجبر الطقس البارد العدائين على البقاء في الداخل، ومن الأفضل مواصلة الجري في الهواء الطلق، والرياضة في الشتاء".

وأوضح بلومغرين أن ممارسة الرياضة في درجات الحرارة الباردة يمكن أن تساعد في تحويل الدهون البيضاء "السيئة" إلى دهون بنية "جيدة".

يمكن أن تسبب الدهون البيضاء الالتهابات ومقاومة الأنسولين، في حين أن الدهون البنية هي أنسجة استقلابية تساعد على حرق السعرات الحرارية.

وبحسب التقرير، ينتج الركض في طقس بارد ضغطاً حرارياً أقل على الجسم، ما يجعل ممارسة الركض في الشتاء أسهل منها في الصيف.

كما ترتبط درجات حرارة الجسم المرتفعة بزيادة الجهد والضغط على القلب والرئتين والتمثيل الغذائي.

من ناحية أخرى، يمكن للجري في فصل الشتاء أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، في الوقت الذي تتسبب فيه درجات الحرارة الباردة تباطؤ عملية حرق الدهون، كمحاولة من الجسم للحفاظ على مخزون الطاقة.

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