دراسة: ارتفاع الكوليسترول الجيد يزيد إصابة كبار السن بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجرتها جامعة موناش الأسترالية أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد بشكل مبالغ، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

وتعتبر الدراسة من أكبر الدراسات حول ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد والخرف لدى كبار السن الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، وبلغ عدد المشاركين 18668 شخصاً، وفقا لموقع "ساينس دايلي".

وتمت متابعة المشاركين 6 سنوات، وكشف الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستوى الكوليسترول الجيد مرتفعاً في بداية الدراسة هم في خطر أعلى بنسبة 27% بالخرف مقارنة بالمشاركين الذين لديهم مستويات مثالية.

قالت الدكتورة منيرة حسين الباحثة الرئيسية: "نتائج الدراسة هذه يمكن أن تساعد في تحسين فهمنا للآليات الكامنة وراء الخرف، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث".

وأضافت: "في حين أننا نعلم أن الكوليسترول الجيد مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، فإن هذه الدراسة تشير إلى أننا بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم دوره عندما يكون مرتفعاً للغاية في سياق صحة الدماغ".

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