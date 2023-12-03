طبيب يحذر من ترك وجبة الإفطار.. مخاطر قد تصل إلى سكتة قلبية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر وجبة الإفطار أساسية لدى العديد من الأسر والأشخاص الذين يستيقظوا في الصباح الباكر للعمل، لأنها تمنحهم الطاقة لبدء يومهم، لكن هناك بعض الناس الذين لا يتناولونها متجاهلين أهميتها، مما يشكل خطورة على صحة القلب، ويشكل تأخيرها عائقًا لدى الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية من أجل إنقاص الوزن، بحسب تصريح الدكتور محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن».

خطورة التخلي عن وجبة الإفطار على مرضى القلب

وأكد استشاري التغذية العلاجية أهمية تناول وجبة الإفطار في ميعادها، وعدم التخلي عنها لحماية صحة القلب، وصحة الجسم بشكل عام، لأن تناولها في وقتها يوميًا يساعد الجسم في ضبط معدلات حرق الدهون في الجسم والتمثيل الغذائي، وتأخير تناولها ينعكس بشكل سلبي على جسم الإنسان، ويظهر ذلك في عدم ضبط هرمونات الجسم، وإذا كان الشخص يتبع حمية غذائية، فهو لن يكتسب نتائج إيجابية بسبب تأخير الإفطار، ولن يتمكن من حرق الدهون في الجسم، وبعدها يواجه ضغطًا عصبيًا بصورة أكبر.

كما حذر الدكتور جمال شعبان العميد الأسبق لمعهد القلب في منشور سابق له على«فيسبوك» من خطورة التخلي عن وجبة الإفطار، وتأخير تناولها قائلًا إن هناك العديد من الدراسات التي أجريت عليها، ووجد الباحثون في نتائجها أن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية والجلطات المسببة للوفاة، لأن في ساعات الصباح الأولى تكون الصفائح الدموية أكثر نشاطًا، وتميل إلى تشكيل الجلطات، لهذا السبب يكون تناول القليل من الطعام بعد الاستيقاط من النوم مفيدًا لتثبيط نشاطها نسبيًا، عن طريق تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة، لإتمام عملية الهضم.

وأوصى «شعبان» بأن تكون وجبة الإفطار غنية بالأطعمة التالية:

-القليل من الفول.

-قطعة جبن قريش.

-بيضة مسلوقة.

-كوب زبادي.

-خبز أسمر.

-قطعة من الفواكه.

آثار سلبية للتخلي عن وجبة الإفطار

التخلي عن وجبة الإفطار تسبب انخفاضا في مستويات السكر بالدم، إذ يساعد تناول الطعام في الصباح على استعادة الجليكوجين واستقرار مستويات الأنسولين، بحسب موقع «مايو كلينك» الطبي.

- بطئ عملية التمثيل الغذائي، ذلك لأن تناول وجبة الإفطار يشجع جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، وعندما لا تأكل أي طعام لفترة طويلة من الزمن، يبدأ جسمك بتخزين أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية، من أجل الاستعداد لفترة محتملة من الجوع، ومع تباطؤ مستويات التمثيل الغذائي، يلجأ الجسم إلى الجلوكوز المخزن في عضلاتك كمصدر احتياطي للوقود.

- زيادة مستويات هرمون التوتر، وذلك لأن تناول وجبة الإفطار يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الكورتيزول «هرمون التوتر» الأساسي الذي تنتجه الغدد الكظرية، تصل مستويات الكورتيزول إلى أعلى مستوياتها في حوالي الساعة 7 صباحًا، ولهذا السبب من المهم تناول شيء ما حتى تتمكن من خفض مستويات الهرمون مرة أخرى.

وبحسب تصريح سابق للدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن» حذرت فيه من تجنب وجبة الإفطار لأنها تساعد على حماية الجسم من أمراض ضغط الدم، فضلًا عن المحافظة على توازن مستوى الكلوكوز، للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، كما أن أفضل وقت لتناولها في الساعة 7 صباحا وذلك لأن الكورتيزون يكون في أعلى معدلاته، ما يفيد مرضى السكر والضغط ومرضى الغدة الدرقية.