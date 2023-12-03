الامارات | يتظاهر بأنه مخطوف ويطلب الفدية من والده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم القبض على شخص تظاهر بأنه مخطوف وطلب فدية من والده، بعد أن ترك رسالة كما لو كان قد تم اختطافه.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، فإن المتهم الذي يعيش في منطقة تشورلو في محافظة تكيرداغ التركية، قدم طلب اختفاء إلى قسم شرطة تشورلو، خوفاً على حياة ابنها إ.أ.، الذي لم تتمكن من الوصول إليه لفترة من الوقت.

وعثر الأب، عند عودته إلى منزله، على رسالة تفيد بأن ابنه قد تم اختطافه وأنه سيُقتل إذا لم يحضر 300 ألف ليرة إلى العنوان المطلوب.

ذهب الأب إلى مركز الشرطة وشرح له الوضع. وفي ظل الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها فرق مكتب الأمن العام، قام الأب بترك الأموال في المكان المطلوب.

وبعد فترة، قامت الفرق باعتقال الابن، الذي حضر إلى مكان الحادث لاستلام المبلغ المالي.

واعترف الابن في إفادته أمام مركز الشرطة، أنه عندما ذهب والده إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه، قام الأخير بادخال الرسالة التي تطالب بالمال من تحت الباب.

وادعى الابن أنه هرب من المنزل لأنه لم يتمكن من سداد ديونه، وقال إنه كان يخطط لسداد ديونه بالمال الذي سيحصل عليه.

وتم إطلاق سراح المشتبه به، الذي أحيل إلى المحكمة بعد الإجراءات في مركز الشرطة، في انتظار محاكمته أمام المحكمة المختصة.