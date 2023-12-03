طريقة عمل القلقاس بالسلق والكسبرة الخضراء.. دفاية الشتاء الحقيقية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القلقاس بحباته الكريمي التي تذوب في الفم، وشوربته التي تبعث الدفء في الشتاء، يعتبر من ألذ وأكثر الأكلات المفيدة التي تلجأ لها ربة المنزل في الطهي، ورغم أن عمل القلقاس يحتاج إلى اتباع الكثير من الخطوات، إلا أنه في النهاية لذيذ وملئ بالفوائد، لذا فيما يلي نوضح طريقة عمل القلقاس بالسلق والكسبرة الخضراء في البيت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل القلقاس بالسلق والكسبرة الخضراء

المكونات:

- كيلو قلقاس.

-عصير ليمونة.

- معلقة كبيرة ثوم مفروم.

- 3 حزم سلق- أوراق فقط.

- 2 حزمة كزبرة.

- ماء مغلي.

- سمن.

- ملح.

- كسبرة.

طريقة التحضير

يغسل القلقاس بالماء ثم يقشر.

يمسح بعد التقشير بالمناديل الورقية.

يقطع شرائح سميكة.

يفضل مسح القلقاس مرة أخرى لإزالة الطبقة الجيلاتينية، ثم يقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

يوضع القلقاس في وعاء ثم يضاف عليه عصير الليمون، ويقلب ثم يشطف من الليمون، ثم يصفى ويترك حتى يجف.

ضعي القلقاس في ماء بعد غليه، وغطيه ويترك على النار حتى ينضج.

يفرم السلق والكسبرة الخضراء حتى ينعم، ويضاف الماء على القلقاس.

وفي وعاء منفصل يضاف السمن ويوضع على النار.

يضاف إليه خليط الكسبرة والسلق بعد تصفيته من الماء.

يضاف الملح للخليط، ويترك على النار حتى تنصج المكونات.

يقلب من وقت لآخر حتى يتغير لونه ويصبح غامق.

يضاف خليط السلق على القلقاس، ويقلب جيداً.

عندما يغلي، يصبح ناضجا ويقدم.

طريقة عمل القلقاس بالثوم واللحمة

كيلو لحم ضاني.

كيلو قلقاس.

4 حزم سلق أخضر- أوراق فقط.

حزمة كزبرة خضراء.

5 فصوص ثوم مفرومة.

زبدة أو سمن.

ملح وفلفل أسود.

بصلة متوسطة.

حبهان وورق لورا.

طريقة التحضير

يسلق اللحم ويوضع معه البصل والحبهان والتوابل.

يغسل القلقاس قبل وبعد تقشيره، ثم يقطع مكعبات متساوية.

يغسل وهو مكعبات بالماء الساخن ثم البارد، للتخلص من المادة الجيلاتينية.

عندما يكون اللحم شبه ناضج، يوضع معه القلقاس أثناء التسوية.

يقطع ورق السلق بعد تنظيفه ويصفى حتى يجف.

يوضع السلق في مقلاة جافة على النار، ويشوح لمدة 5 دقائق.

يضاف بعد ذلك الثوم المفروم والكسبرة مع السمن.

يقلب السلق مرة أخرى حتى يصبح كالمفروم.

يترك على نار هادئة 20 دقيقة حتى ينضج.

يضاف كوبًا من مرقة اللحم ويقلب.

يصب الخليط على القلقاس واللحم، قرب انتهاء النضج.

يقلب ويترك في الحلة لمدة 10 دقائق.

يقدم مع الأرز.