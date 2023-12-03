رسم وتلوين وصلصال.. أنشطة فنية لأبناء المصريين أثناء التصويت في مسقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأسرة كاملة تذهب للتصويت في انتخابات المصريين بالخارج، أب وأم وأطفال، وشهدت العاصمة العُمانية مسقط توافد أعداد كبيرة من المصريين للتصويت في الانتخابات بالخارج، لتقضي الأسرة كلها وقتا ممتعا، وخاصة الأطفال الذين وجدوا مفاجأة خاصة بهم خارج لجان الاقتراع مباشرة، لتكون المشاركة بمثابة رحلة ترفيهية وطنية للجميع.

أنشطة الأطفال الترفيهية

توافد أبناء الجالية المصرية في عمان إلى مسقط طوال 3 أيام، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وأصطحب معهم الأطفال، أسر وعائلات كاملة سجلت حضور، ورفعت أعلام مصر خارج المقر الانتخابي، وتحديدا مقر البعثة الدبلوماسية المصرية.

أنشطة كثيرة ومتنوعة كانت في استقبال الأطفال بصحبة عائلتهم كانت من بينها الرسم والتلوين واللعب بالصلصال، وتناول الأطعمة والكيك والمشروبات، وقد نشرت صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقطع فيديو مصور للأطفال خلال الأنشطة الترفيهية في مسقط، وقد بدا على الأطفال السعادة وهم يلعبون سويا ويقومون بالأنشطة المختلفة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 لتصويت المصريين في الخارج من الجمعة الماضية وعلى مدار 3 أيام تنتهي اليوم الأحد.

ويصوت المصريون في 137 لجنة فرعية موزعين على مقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، على أن يكون الحضور الشخصي إلى السفارة أو مقر القنصلية، شرطا أساسيا وذلك في الأيام المحددة للتصويت في الصندوق المخصص لذلك.