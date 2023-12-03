«الدقة المصرية» تغزو أوروبا.. ماذا قال الأجانب عنها؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

رائحتها تأتيك من على بعد أميال، فهي عبارة عن مزيج وخليط من البهارات المصنوعة بدقة وحرفية داخل المطبخ المصري، فـ الدقة المصرية يكون لها طريقة خاصة في إعدادها، إذ تجفف وتطحن لتشكل نكهة ذات مذاق ورائحة خاصة، وهي رمز مصري أصيل، فتعريف العالم بحضارة الدولة يأتي عن طريق أكلاتها، وهو ما جعلها رمزًا عتيقًا، فعلى مر الزمان كانت في المطبخ المصري، إذ توضع على الأطعمة المختلفة، وهو ما جعلها تشتهر على «بنترست»، أشهر البرامج الخاصة بالصور والمدونات.

أصل الدقة المصرية

من أشهر الأكلات المصرية منذ زمن، حتى في الأفلام القديمة كانت تظهر بين البائعين، مع «السميط والجبن»، وتشكلت بتشكيل مختلف العادات الغذائية، وانتشرت إلزامًا مع بعض الأكلات مثل الكشري، وأصبحت الخيار الأول لعدد كبير من الناس مع مختلف الأطعمة، وعبر الشيف محمد شحاتة ناقد الطعام، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الدقة المصري من الأشياء الشهيرة، ويتم خلط مختلف التوابل لإعدادها، وبعض الناس يحبون فيها بعض الإدخالات الجديدة مثل السمسم.

الدقة المصرية في أوروبا

وظهرت منشورات عديدة على موقع تبادل الصور «بنترست» لانتشار الدقة، وإنها من الأكلات المصرية المشهورة، التي انتشرت إلى أماكن حول العالم، إذ عبر إحدى المدونين، «ميرنا داش»: «الدُقة المصرية مباشرة من منزلي بالسمسم وهي من التوابل الدافئة القوية»، بينما عبر «جميس هاري»: «الدكة المصرية الأصيلة»، وعبر «كيفن» أنها مزيج سهل من المكسرات والحمص والسمسم اللذيذ، وهي تعتبر من المقبلات بجانب الأطعمة المختلفة، وبدأ العديد يعدونها في برطامانات لتكون جاهزة عند الطعام.

طريقة عمل الدقة المصرية

نقدم لكم طريقة عمل الدقة على خُطى الشيف هالة فهمي

المقادير

- الحمص الجاف.

- نصف ملعقة كبيرة من الملح.

- الكزبرة الجافة.

- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

- مقدار السمسم.

طريقة التَّحضير

- ضعي الكزبرة في مقلاة على النار وقلبيها حتى تتحمص.

- ضعي الكزبرة والسمسم واطحنيهم جيدًا.

- اغسلي الحمص واتركيه ليجف.

- ضعي الحمص في مقلاة على النار وقلبيه جيدًا.

- ارفعي الحمص عن النار واتركيه ليبرد قليلًا.

- اطحنيه واخلطيه مع الكزبرة.

- حمصي الفول السوداني في المقلاة.

- ضيفي للحمص والكزبرة والكمون والملح والسمسم.

- لخليط عمل الدقة قلبي المكونات جيدًا.

طريقة عمل الدقة لنجلاء الشرشابي

المقادير:

- دقة الخل.

- كمية من الماء بمقدار كوب.

- خل بمقدار كوب.

- كمية صغيرة من الكمون.

- كمية من الليمون بمقدار ربع كوب.

- الثوم المفروم بمقدار ثلاث فصوص.

- ملح وفلفل.

- زيت بمقدار ملعقتين.

طريقة التحضير

- ضعي الزيت في مقلاة على النار.

- سخني الزيت ثم ضيفي إليه الثوم.

- قلبي لفترة من الوقت ثم ضيفي كمية الخل بالتدريج.

- اتركي الخليط، حتى يغلي.

- ضيفي كمية من الطماطم والشطة والملح والفلفل والكمون.

- اتركي الصلصة فترة من الوقت، حتى تغلي على النار الهادئة.

- ضعي الدقة في مرطبان كبير وتكون جاهزة للاستخدام.