يقي من السكري وارتفاع الكوليسترول.. هذا الطعام على الإفطار يحميك من النوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني كثيرون من أمراض القلب والأوعية الدموية وتعد هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

لذلك، من المهم للغاية اتخاذ الخطوات اللازمة التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتناول الطعام المناسب وممارسة التمارين الرياضية والنوم بدرجة كافية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

كما أن اختيار الطعام المناسب يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 17 %، وتعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، لأنها تساعد على بدء عملية التمثيل الغذائي الخاص بك.

ويميل الكثير من الأشخاص إلى اختيار البيض كجزء من وجبة الإفطار، على الرغم من أنه قد يبدو جيًدا، إلا أنه ليس بالضرورة الخيار الأفضل.

ويشير بحث جديد ُنشر في مجلة Medicine BMC إلى أنه إذا استبدلت البيض في وجبة الإفطار بشيء مقرمش، فقد يساعد ذلك في حماية قلبك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعند استبدال البيضة بحفنة من المكسرات، يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 17 %.

كما أن هذه الأطعمة المقرمشة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 18% والوفاة المبكرة بنسبة 15 %.

وتقترح الدراسة استبدال البيض بحوالي 25 إلى 28 جراما من المكسرات للحصول على أفضل النتائج، ومن ناحية أخرى، لم تحدد الدراسة ما إذا كان يجب إزالة البيض من النظام الغذائي تماما قبل هذا البحث، كانت هناك دراسات أخرى سلطت الضوء على مدى تأثير البيض على القلب، ومع ذلك، لم يُتَوَصَّل إلى أي استنتاجات حول هذا الموضوع حتى في هذه الدراسة.

وأجرى الباحثون تحقيًقا في الأطعمة النباتية ولم تظهر النتائج أي فرق عندما استبدلوا الأسماك والمأكولات البحرية بالخيارات النباتية، كما أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن استبدال منتجات الألبان يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك، فإن استبدالها بالمكسرات أظهر انخفاًضا طفيًفا جًدا في خطر الوفاة المبكرة وأشارت النتائج أيًضا إلى أن الأشخاص الذين استبدلوا 50 جراما من اللحوم المصنعة، أي ما يعادل تقريبا النقانق، بالبقوليات مثل العدس أو الحمص أو الفاصوليا، وشهدوا انخفاًضا بنسبة 23 % في خطر الإصابة بأمراض القلب.

:MailOnline وقالت الدكتورة سابرينا شليزنجر، المؤلفة المشاركة في المراجعة: "يبدأ الكثير من الأشخاص يومهم بتناول بيضة مقلية على الإفطار، لكن نتائج هذا التحليل تشير إلى أنه قد يكون من الأفضل استبدال هذه الأكلات بالأطعمة النباتية وهناك أيًضا أدلة على أن الناس يمكن أن يستفيدوا من استبدال الدواجن بالأغذية النباتية، على الرغم من قلة الأدلة على استبدال الألبان".

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