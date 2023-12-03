أعراض غير شهيرة لسرطان المخ- احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يُعد سرطان المخ من أكثر أنواع السرطانات خطورة، حيث يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب المحيطية.

ونستعرض لكم مجموعة أعراض غير شهيرة لسرطان المخ، وفقا لما جاء بموقع "Vejthani Hospital".

أعراض سرطان المخ

يمكن أن تظهر العديد من الأعراض على مرضى سرطان المخ، ومنها:

الصداع المتكرر، خاصة في الصباح.

الغثيان والقيء.

مشاكل في الرؤية، مثل الضبابية أو ازدواج الرؤية.

فقدان الإحساس في أحد جانبي الجسم.

صعوبة في التوازن.

مشاكل في التحدث.

التعب الشديد غير المبرر.

مشاكل في الذاكرة.

تغيرات في الشخصية أو السلوك.

نوبات الصرع.

مشاكل في السمع.

الدوخة.

الجوع.

أنواع سرطان المخ

هناك عدة أنواع من أورام المخ، منها:

الأورام الخبيثة: تنمو بشكل سريع وتكون عنيفة، ويمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

الأورام الحميدة: تنمو بشكل أبطأ من الأورام الخبيثة، ولكنها يمكن أن تسبب مشاكل إذا كانت كبيرة الحجم.

أسباب سرطان المخ

لا تزال أسباب سرطان المخ غير معروفة تمامًا، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة، منها:

العوامل الوراثية

إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بسرطان المخ، فإن خطر الإصابة به يزيد.

التلوث البيئي

التعرض للمواد الكيميائية أو الإشعاع قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المخ.

التدخين

التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان المخ، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا.

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