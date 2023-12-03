يقي من السكري وأمراض القلب والكبد.. مشروب ساخن يقلل إصابتك بمرض عقلي خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قهوة الإسبريسو من المشروبات الساخنة التي يعشقها كثيرون، وبجانب طعمها المميز، فهي تقدم المزيد من الفوائد الصحية.

وتشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تقليل خطر الإصابة بالخرف، وخاصة مرض ألزهايمر، وفقا لصحيفة "إكسبربس" البريطانية.

ووجد فريق البحث أن تناول كوب واحد من قهوة الإسبريسو يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا.

ويبدو أن القهوة تقاوم تكوين بروتينات تاو، المعروفة بتراكمها في أدمغة الأفراد المصابين بأمراض التنكس العصبي.

ويشير البحث إلى أن المركبات الموجودة في الإسبريسو تعمل على تحطيم بروتينات تاو هذه بشكل فعال، ما يساعد على منع الضرر الذي تلحقه بالخلايا العصبية والتدهور المعرفي اللاحق.

في حين أن بروتينات تاو تؤدي دورًا حاسمًا في استقرار هياكل الدماغ لدى الأفراد الأصحاء، فإن المصابين بأمراض التنكس العصبي يمكنهم رؤية هذه البروتينات تتجمع معًا في "ألياف ليفية" ضارة تعطل الوظيفة العصبية، ما يؤدي إلى ضعف إدراكي مميز للخرف.

وأظهرت التجارب المعملية التي أجريت كجزء من الدراسة أن القهوة تقاوم بشكل فعال تكوين هذه الألياف.

وكشفت الدراسة أن حوالي 96% من الإيطاليين يستهلكون قهوة الإسبريسو بشكل يومي، ما يشير إلى عادة غذائية محتملة قد تساهم في انخفاض معدل انتشار الخرف في مناطق معينة.

وباستخدام تقنيات المسح المتقدمة، استخدم الباحثون التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي للتعمق في التركيب الكيميائي لجرعات الإسبريسو المصنوعة من الحبوب المشتراة من المتجر.

وقالت البروفيسورة ماريابينا دونوفريو، إحدى مؤلفي الدراسة: "الإسبريسو يوفر جرعة عالية التركيز من الكافيين لمحبي القهوة، وقد تفعل أكثر من مجرد استيقاظك، فالمركبات التي تحتوي عليها يمكن أن تمنع تراكم بروتين تاو وهي عملية يعتقد أنها تشارك في بداية مرض ألزهايمر.

وبصرف النظر عن تقليل خطر الإصابة بالخرف، خلص فريق البحث إلى أن استهلاك القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض احتمال الوفاة المبكرة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن هذا المشروب يمكن أن يقدم فوائد تتجاوز الدماغ عند تناوله باعتدال.

والجدير بالذكر أن معظم الفوائد الصحية للقهوة تعود إلى محتواها الكيميائي النباتي ومضادات الأكسدة.

وهذا المزيج القوي يمكن أن يقلل الالتهاب ويحتمل أن يحميك من أمراض مثل مرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب والكبد وأنواع معينة من السرطان.

اقرأ أيضًا:

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم عند الكبار.. اعرف سر ذلك

يعزز المناعة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ"الكشك" و 3 فئات ممنوعة منه

طبيب تغذية يكشف مفاجأة عن المحشي.. لن تصدق

الإفراط في تناول هذا الجزء من الدجاج يُصيبك بـ 5 مشكلات خطيرة

هذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج.. طبيب يكشف مفاجأة