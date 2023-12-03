احذر.. نقص 6 فيتامينات بالجسم يهددك بالإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات أمر بالغ الأهمية لصحتك، وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

فيما يلي 6 فيتامينات يمكن أن تكون مفيدة ضد السرطان، وفق موقع Times of India.

فيتامين د

ترتبط مستويات فيتامين د الكافية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا.

يمكن أن يساهم التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية والمكملات الغذائية في الحفاظ على مستويات فيتامين د المثالية.

فيتامين سي

باعتباره أحد مضادات الأكسدة القوية، يساعد فيتامين C على حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

تعتبر الفواكه والخضروات، وخاصة الحمضيات والفراولة والفلفل، مصادر ممتازة لفيتامين سي.

فيتامين E

فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على تحييد الجذور الحرة في الجسم، وقد يلعب دورًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان عن طريق حماية الخلايا من التلف.

تعتبر المكسرات والبذور والزيوت النباتية مصادر جيدة لفيتامين E.

فيتامين أ

فيتامين أ ضروري للحفاظ على صحة الجلد والرؤية والجهاز المناعي، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ البطاطا الحلوة والجزر والسبانخ والكبد.

حمض الفوليك (ب9)

حمض الفوليك هو فيتامين ب الذي يلعب دورًا حاسمًا في تخليق الحمض النووي وإصلاحه.

يرتبط تناول كمية كافية من حمض الفوليك بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم.

تعتبر الخضروات الورقية الخضراء والبقوليات والحبوب المدعمة مصادر جيدة لحمض الفوليك.

فيتامين ب6

ويشارك فيتامين ب6 في العديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم، بما في ذلك تلك المتعلقة بتركيب الحمض النووي وإصلاحه.

وارتبطت مستويات فيتامين ب6 الكافية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يعد الموز والدواجن والحبوب المدعمة مصادر جيدة لفيتامين ب6.

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