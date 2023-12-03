ملعقة صغيرة من هذا الطعام تحميك من الإصابة بمرض مميت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية شائعة يعانيها كثير من الأشخاص، وهو أحد عوامل الخطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا، ما يُزيد خطر الإصابة بتلف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

في حين أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن ترفع ضغط الدم، إلا أن النظام الغذائي هو أحد الأسباب الرئيسية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

من المتعارف عليه أن تناول الكثير من الملح يسبب ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن الصوديوم الموجود به يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، ما يزيد كمية الدم المتدفق عبر الأوعية الدموية.

ومع ذلك، قال الطبيب البريطاني عباس كناني من صيدلية "كيميست كليك": "إن تناول كمية معينة من الملح يوميًا أمر مفيد لصحة الجسم".

وأوضح الصيدلي مدى تأثير الملح على ضغط الدم قائلاً: "إنه يسبب احتباس السوائل مما يزيد قوة ضغط الدم على جدران الشرايين، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم".

وتابع: "لكن، تناول ملعقة صغيرة فقط من الملح يومياً تحميك من خطر ارتفاع ضغط الدم، إن الكمية اليومية الموصى بها من الملح للبالغين لا تزيد عن ستة جرامات من الملح يوميًا، أي ما يقرب من ملعقة صغيرة واحدة".

وأضاف: "يحتاج جسمك إلى كمية صغيرة من الصوديوم ليعمل بشكل صحيح، حيث يساعد على توصيل النبضات العصبية، وتقلص العضلات واسترخائها، والحفاظ على التوازن المناسب للمياه والمعادن".

وحذرت هيئات الخدمات الصحية البريطانية من أن العديد من الأطعمة التي نتناولها تحتوي على كميات خفية من الملح والصوديوم.

لذا، من الضروري التحقق من محتوى الملح في الأطعمة التالية:

الأطعمة المصنعة مثل الخبز والبيتزا واللحوم الباردة، والحساء والوجبات الخفيفة.

الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على نسبة صوديوم عالية، بما في ذلك الجبن والدواجن.

بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

وهناك عدة طرق أخرى لخفض ضغط الدم، وتشمل:

الإقلاع عن التدخين.

الحد من شرب الكحوليات.

ممارسة التمارين الرياضية.

تناول نظام غذائي صحي متوازن.

اقرأ أيضًا:

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم عند الكبار.. اعرف سر ذلك

يعزز المناعة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ"الكشك" و 3 فئات ممنوعة منه

طبيب تغذية يكشف مفاجأة عن المحشي.. لن تصدق

الإفراط في تناول هذا الجزء من الدجاج يُصيبك بـ 5 مشكلات خطيرة

هذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج.. طبيب يكشف مفاجأة