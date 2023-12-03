الامارات | خسر أسنانه بسبب عامل نظافة انتحل صفة طبيب أسنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر رجل تركي إلى تحمل أكثر من شهر من الألم المبرح بعد أن خلع أربعة من أسنانه الأمامية على يد عامل نظافة تظاهر بأنه طبيب أسنان في عيادة في إسطنبول.

وفقًا للوثائق المتعلقة بقضية تم طرحها مؤخرًا أمام المحكمة المدنية في إسطنبول، اتصل هاكان يلدريم، البالغ من العمر 42 عامًا، وهو رجل من إسطنبول يعاني من ألم شديد في الأسنان، بعيادة أسنان في منطقة كاغيثان لتحديد موعد طارئ. تم الرد على مكالمته من قبل جمال شيناسلان، الذي قدم نفسه على أنه طبيب أسنان وطلب من هاكان أن يأتي إلى العيادة في المساء لفحص مشكلة أسنانه وحلها. عندما حضر المريض إلى العيادة في وقت لاحق من ذلك اليوم، استقبله شيناسلان، الذي تفاخر بأنه محاضر في جامعة طب الأسنان، ليجعل يلدريم يشعر بمزيد من الراحة. لم يكن الرجل الفقير يعلم أنه سيعاني قريبًا من التجربة الأكثر إيلامًا في حياته... فبعد فحص أسنان المريض لفترة وجيزة، أخبره جمال شيناسلان أنه يجب خلع أربعة من أسنانه الأمامية. وقال يلدريم مصدومًا إنه، على حد علمه، لا ينبغي قلع الأسنان الخراجية، فأجاب "طبيب الأسنان" الذي بدا عليه الانزعاج: "هل تعلمني وظيفتي؟" فاختار المريض الصمت.

بعدها قام جمال شيناسلان بتخدير الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، ثم شرع في خلع أربعة من أسنانه الأمامية، مصرًا على ضرورة ذلك وطمأنه بأنه سيتم استبدالها بطرف اصطناعي أفضل بكثير. ودفع يلدريم بعد هذا الإجراء المؤلم ودفع رسوم 1000 ليرة تركية (35 دولارًا) طلبها "طبيب الأسنان"، ثم غادر إلى الصيدلية بوصفة طبية موقعة من شيناسلان.

وبدأ هاكان يلدريم يشك لأول مرة في أنه ارتكب خطأً فادحًا عندما حاول الصيدلي فرض رسوم عليه مقابل الوصفة الطبية. إذ كان من المفترض أن يغطي تأمينه الطبي الإلزامي التكاليف، لكن الوصفة الطبية لم تكن مختومة من قبل الطبيب، لذا فهي غير صالحة. وفي اليوم التالي، وعلى الرغم من الألم المبرح الذي أصابه، عاد الرجل إلى عيادة الأسنان، حيث انهار عالمه. إذ لم يكن لدى الطبيب هناك، وهو رجل يُدعى إبراهيم ليفنت سي، أي فكرة عن هويته، وعندما أخبره هاكان أنه خضع لعملية جراحية على يد جمال شيناسلان، بدا الرجل مرتبكا ومصدوما.

وأجال طبيب الأسنان على استفسارات يلدريم قائلا أن "جمال هو منظفي، فهو يأتي وينظف في المساء".

وتشير وثائق المحكمة إلى أن هاكان يلدريم انتهى به الأمر في نهاية المطاف في غرفة الطوارئ لأنه لم يعد قادرًا على تحمل الألم. كان وجهه منتفخًا بسبب التورم وكانت لديه علامات كدمات على طول الطريق تحت عينيه. ومن الواضح أن الألم لم يصبح محتملاً إلا بعد حوالي شهر.

وقال أوغوزهان إير، محامي هاكان يلدريم، للمحكمة أنه "وبصرف النظر عن الأضرار التي لحقت بجسده (الضحية) ، فقد أصيب العميل أيضا بصدمة نفسية. ولهذا السبب، نريد تحصيل 100 ألف ليرة من الأضرار غير المالية من جمال شيناسلان (3500 دولار) بالإضافة إلى الفوائد”.

وحكمت المحكمة مؤخرًا على طبيب الأسنان المزيف بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة مزاولة طب الأسنان دون الحصول على شهادة، وأجبرته على دفع تعويض يلدريم عن الصدمة التي تعرض لها.