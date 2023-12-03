طرق سحرية لتجنب التفكير الزائد وهل يمكن التخلص منه ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

الإفراط في التفكير بالأحداث الماضية أو الحاضر وكذلك المستقبل، يسبب مشكلات صحية أبرزها القلق.

وفي أغلب الأحيان، يؤدي هذا التفكير الزائد إلى إجهادك ويمنعك من التركيز في الحاضر وفقا لموقع “Betterup”

-علامات تدل على أنك تفكر كثيرًا:

قد لا تعرف متى تجاوزت الحد الفاصل بين التفكير المدروس والتفكير الزائد الضار، خاصة إذا كان لديك ميل تحليلي، فأذا بدأت يومك وأنهيته بالمخاوف في مقدمة أولوياتك، فتستهلك هذه الأفكار المتطفلة عقلك إلى درجة أنها تتداخل مع العمل والعلاقات.

لا تستطيع الإسترخاء:

إذا كنت تفكر أكثر من اللازم فستشعر وكأنك تتعرض لضغط كبير وتعاني من التوتر في جميع أنحاء جسمك، قد تلاحظ إنقباض فكك وشد كتفيك، قد تواجه أيضًا ارتعاشا في الجفن أو تشنجات في الظهر، كل هذه الأعراض يمكن أن تؤثر على نومك.

التركيز على الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها:

في بعض الأحيان، قد يتوقف نجاح أو فشل قراراتك على عوامل خارجة عن سيطرتك عند الإفراط في التفكير .

الشعور بالإرهاق النفسي:

الإفراط في التفكير يخلق دائرة من ردود الفعل السلبية التي تستنزف طاقتك العقلية والنفسية.

صحتك البدنية:

-يمكن أن تؤدي التأثيرات قصيرة المدى للتفكير الزائد إلى عواقب كبيرة طويلة المدى فقد تؤثر على صحتك البدنية.

الصحة النفسية:

يزيد التفكير الزائد من مستويات التوتر ويزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، الأمر الذي قد يكون من الصعب التغلب عليه.

البحث عن الأراء:

يعد البحث المستمر أو البحث عن آراء ثانية شكلاً من أشكال التردد المعروف باسم إرهاق إتخاذ القرار، التي تغمر نفسك بالمعلومات والخيارات، ولم يعد بإمكانك إتخاذ القرار الصحيح، وهذا ما يجعل من المستحيل إستخلاص النتائج في أي مكان في حياتك الشخصية أو المهنية.

_كيف تتوقف عن التفكير الزائد:

خذ نفسا عميقا:

أغمض عينيك وتنفس شهيقا وزفيرًا ببطء، فقد يعمل التنفس العميق على توصيل المزيد من الأكسجين إلى الدماغ، مما ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، وهو المسؤول عن مساعدتك على "الراحة ".

اعترف بنجاحاتك:

أنت تستحق الإعتراف بنجاحاتك، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ولا تنسى التعاطف مع نفسك فكل خطأ هو تجربة التعلم.

احتضن مخاوفك:

ليس هناك تغيير في الماضي، ولكن يمكنك ضبط كيفية استجابتك للذكريات من تجارب الحياة الماضية، إن رعاية الأفكار الإيجابية مع قبول أن الأخطاء ليست نهاية العالم هي طريقة رائعة للتحضير للانتكاسات المستقبلية وتشجيع المرونة.

ابدأ في كتابة اليوميات:

تعد الكتابة يوميًا طريقة رائعة للتفكير في مواقفك وتقدمك، كما وجد أنها تقلل من أعراض القلق التي قد تواجها عند الإفراط في التفكير، والتي تجبرك على تخصيص بعض الوقت للراحة في جدول أعمالك.

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