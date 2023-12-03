سيدة تجد 86 مليون دولار في حسابها البنكي عن طريق الخطأ.. كيف حدث ذلك - ورد فعل صادم منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فتحت إحدى عملاء أكبر بنك في ماليزيا حسابها البنكي لتجد أن أكثر من 86 مليون دولار قد أضيفت بشكل غامض إلى رصيدها.

ووفق nypost ، عندما قامت حفيظة عبد الله بتسجيل الدخول إلى حسابها الجاري الشخصي في Maybank أواخر الشهر الماضي، أظهر تطبيق البنك أن لديها رصيدًا بقيمة 404,040,404.04 رينجيت - أو حوالي 86.46 مليون دولار أمريكي.

"كنت تعتقد أنني فزت باليانصيب، أليس كذلك؟" وكتبت حفيظة عبد الله، في منشور على موقع LinkedIn جنبًا إلى جنب مع نشر صورة لرصيد حسابها الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات - الأمر الذي أصبح أكثر إثارة للإعجاب في بلد تحصل فيه الأسرة المتوسطة على ما يقرب من 22 ألف دولار سنويًا، وفقًا لأخبار محلية.

وتحصل الأسرة الأمريكية في المتوسط على حوالي 75000 دولار سنويًا، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

لكن كانت هناك مشكلة أنها لم تتمكن من الحصول على المال.

واستمر منشور السيدة في الحديث عن تجربتها مع بنك ماي بانك، الذي زعمت أنه "قرر حظر حسابي دون أي مكالمات أو رسائل أو إشعار على الإطلاق".

وأضافت، المدير والمؤسس المشارك لشركة للموارد البشرية: "يقولون إن المال لا يشتري السعادة، لكن مايبانك يعرف كيف يشتري الإحباط".

وكتبت: "عزيزي مايبنك، أقدر أنك جعلتني أشعر أن تجربتي المصرفية، لا تنسى، الأخطاء في الحسابات أصبحت قضية متكررة بالنسبة لي".

وعلق مجموعة من الأشخاص على منشور السيدة على موقع LinkedIn، مؤكدين على أن البنك لديه خدمة عملاء سيئة ويمزحون بأن المبلغ الخاطئ المعني يشير بوضوح إلى "الخطأ 404" - رسالة الخطأ سيئة السمعة التي تظهر في اتصالات شبكة الكمبيوتر.

وعرض رئيس مجموعة العملاء في البنك، منير أحمد المساعدة، وفي تعليق على المنشور، قال إنه تحدث مع حفيظة ويمكنها الآن فتح حسابها، كما كشف في رد لاحق عن حل المشكلة.

وكتبت السيدة بعد يوم واحد من إثارة هذه القضية على موقع التواصل الاجتماعي: "الآن يمكنني الوصول إلى حسابي الشخصي وحساب الشركة".

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