ضيفه على طعامك والسلطة - نبات شهير يحارب السرطان ويقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البقدونس هو نبات ذو أوراق خضراء داكنة، وله رائحة عطرية مميزة يستخدم في الطهي وصناعة العطور والطب البديل، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة.

وأوضح استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك"، فوائد البقدونس.

وقال استشاري التغذية:" البقدونس يغذي البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي التي تدعم المناعة".

وأضاف أبو بكر: " كما إنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والمعادن والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين A الذي يساهم في تحسين البصر".

وتابع: "البقدونس يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الدم، وفيتامين سي الذي يحارب السرطان".

كشف باسم عن أفضل طريقة لتناول البقدونس وهي تناوله مع الخضروات والسلطات والليمون وزيت الزيتون.

واختتم: "البقدونس يمكن الاستفادة منه للوقاية من الشيخوخة المبكرة والسرطان والجهاز الهضمي والعصبي والدماغ".

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