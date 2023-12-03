رجل يموت بسكتة قلبية بعد معاناته من ألم في ظهره.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفي أب لأربعة أطفال يدعى "كيفن لويس" فجأة، وقال ابنه "لوك لويس" إن والده كان يعاني من آلام في الظهر، لذلك قرر الذهاب إلى أخصائي علاج طبيعي، وأثناء الموعد، أصيب بسكتة قلبية.

وأضاف لوك: "كان الأمر بمثابة صدمة بالنسبة للعائلة"، وفقا لصحيفة "إكسبريس البريطانية".

وتابع: "قبل إصابة والدي البالغ من العمر 62 عاما بالسكتة القلبية، كان نشيطا جدًا ودائمًا يخرج للمشي".

واستكمل: "في المرحلة الأخيرة، كان يقوم بجميع أعماله المنزلية ويصعد وينزل الدرج، لهذا السبب كان الأمر بمثابة صدمة".

وبعد الوفاة غير المتوقعة، قال لوك إن العائلة بأكملها قررت فحص صحة قلبهم.

ويحث لوقا أيضًا الآخرين على بذل ما في وسعهم للتغلب على مشاكل القلب.

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