مفاجأة.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وسوار الغيني في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سوار الغيني، اليوم الأحد، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني على ستاد السلام، في التاسعة مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني على قناة "بي إن سبورت 6”، الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب أبو سليم الليبي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتوقع خبير الأبراج، محمد صبحي، أن يلعب فريق الزمالك بأريحية كبيرة ما يعرضه لضياع الفرص عكس لاعبي سوار الغيني الذين قد يلعبوا بتوازن وتركيز أعلى.

وبالنسبة إلى النتيجة، توقع محمد صبحي فوز الزمالك على نظيره فريق سوار الغيني.

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