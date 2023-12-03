في موسمها.. فاكهة لن تتوقعها تحميك من أمراض القلب وتخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكاكا فاكهة مفيدة لصحة الإنسان، نظرا لما تحتويه من فيتامينات، تساعد على تقوية المناعة، إضافة إلى فوائد أخرى.

وبالتزامن مع ظهورها في الأسواق هذه الأيام، نستعرض تأثير تناول الكاكا على القلب والكوليسترول، وفق موقع Healthline.

الكاكا وأمراض القلب

تحمي الكاكا من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرا للخصائص المضادة للأكسدة التي يتميز بها فيتامين سي المتوفر بها.

الكاكا والكوليسترول

فاكهة الكاكا تمنع تصلب الشرايين، لأن أليافها الغذائية تعمل على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

الكاكا وسكر الدم

الكاكا مهمة لصحة مرضى السكري، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على ضبط سكر الدم، عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.

فوائد أخرى لـ الكاكا

تقوية المناعة

الكاكا غنية بفيتامين سي، ما يساعد على جعل الجسم أكثر قدرة على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

تعزيز صحة العين

لاحتواء الكاكا على مستويات مرتفعة من فيتامين أ، الذي يساهم في تعزيز صحة العين وتقوية حاسة الإبصار وتقليل خطر الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر.

فقدان الوزن

تعمل الكاكا على إنقاص الوزن الزائد، لانخفاض سعراتها الحرارية.

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