3 علامات تظهر في الفم تنذرك تكشف نقص فيتامين ب 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يكون فمك من أولى المناطق التي تنبهك إلى نقص فيتامين ب 12 القابل للذوبان في الماء ويوجَد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة أو متوفر كمكمل غذائي.

وبداية من الاعتناء بوظيفة الجهاز العصبي المركزي إلى الحفاظ على صحة خلايا الدم، تلعب العناصر الغذائية العديد من المهام المهمة في جسمك

والسبب الذي يجعل نقص فيتامين ب 12 ضار هو مدى سرعة ظهور أعراض خطيرة، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

علامات في الفم تشير إلى نقص فيتامين ب 12:

1. التهاب اللسان:

نقص فيتامين ب 12 يؤدي إلى التهاب وتورم وتغيير لون وملمس اللسان، كما يمكن أن يجعل التحدث أو الأكل أو البلع أكثر صعوبة.

2. ضعف التذوق:

العلامات التحذيرية الأولى لنقص فيتامين ب 12 في الفم هي التهاب اللسان وقد تتسبب في اختفاء النتوءات الصغيرة الموجودة على سطح لسانك.

وتحتوي هذه النتوءات على آلاف من أجهزة الاستشعار الصغيرة التي تسمى براعم التذوق وتلعب دورًا في كيفية تناول الطعام.

ولذلك، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف أو انخفاض حاسة التذوق.

3. التهاب الفم

يصف التهاب الفم وجود قرحة أو التهاب داخله، ويمكن أن يكون القرحة موجودة في الخد أو اللثة أو الشفاه أو اللسان، وعادة ما تكون المخازن عبارة عن تقرحات مستديرة أو بيضاوية ذات حدود حمراء ملتهبة.

ويميل المركز إلى اللون الأبيض أو الأصفر، وتميل معظم القروح المشابهة إلى أن تكون صغيرة وبيضاوية، وتشفى خلال أسبوع إلى أسبوعين دون ترك ندبات، ويمكن أن تحدث تقرحات أكبر حجمًا وغير منتظمة وتستغرق ستة أسابيع أو أكثر لتختفي.

ماذا تفعل بمجرد تحديد أعراض نقص B12؟

إذا واجهت أي علامات نقص فيتامين ب12 ، تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية باستشارة الطبيب فورا، حيث يمكن اكتشاف الحالة بناءً على الأعراض التي تعاني منها ومن خلال فحص دم بسيط.

ومن المهم تشخيص وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك في أسرع وقت ممكن.

وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل الناجمة عن الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للعلاج.

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