كيف تكتشفين خيانة زوجك على طريقة مديحة يسري؟.. حيلة ذكية انتهت بالطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تغفر قصة الحب الطويلة والأعمال الفنية المشتركة لمحمد فوزي الزوج، ولم تسمح له بفرصة ثانية في قلب مديحة يسري التي لم تتقبل خيانته لها بأي شكل من الأشكال، إذ خانها 3 مرات وكانت نهايته معها في الأخيرة، بعدما لجأت إلى حيلة بسيطة كشفها الناقد طارق الشناوي في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية لميس الحديد.

وبعد سنوات من الواقعة مع حلول ذكرى ميلاد مديحة يسري اليوم الـ3 من ديسمبر، والحديث عنها وعن ذكراها، تريد بعض السيدات معرفة الحيلة الذكية التي كشفت بها «يسري» زوجها، وكيف كانت النهاية بينهم.

كيف تكتشفين خيانة زوجك على طريقة مديحة يسري؟

حيلة بسيطة ارتبطت بقطعة ملابس، هكذا تخلت مديحة يسري عن حبها الشديد بعد اكتشاف الخيانة، التي تكررت عدت مرات ولم تصدقها في البداية لحبها الشديد لـ«فوزي»، لكن في النهاية استخدمت خدعة الفنلة المقلوبة وهي حيلة تستخدمها الكثير من ربات البيوت، وذلك بحسب حديث سابق للناقد الفني طارق الشناوي في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «cbc»، قال فيه إن محمد فوزي خان مديحة يسري 3 مرات، وفي البداية لم تكن تصدق، لكنها كشفته من خلال الفانلة الحمالات، إذ قامت بتلبيسه الفانلة بالخطأ، وبعد عودته ووجد الفنلة معدولة تأكدت أنه خلعها خارج البيت وخانها، وانتهي الزواج بإتفاقهم على بقاء الصداقة في هدوء تام.

من هو الزوج الوحيد الذي لم يخنها؟

كان الزواج الثاني في حياة مديحة يسري من الطيار والمخرج أحمد سالم، التي قالت عنه إنه أكثر أزواجها حبًا ووفاءً لها، وذلك في حديث سابق لها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي: «أكتر حد حبيته في حياتي أحمد سالم، الوحيد اللي مخانيش، كل زيجاتي انتهت بخيانة زوجية ودي الحاجة الوحيدة اللي مقبلهاش، كان بيحب اسمهان وكان متجوزها، لكن معايا لآخر دقيقة عمره ما خاني، وهو في المستشفي كان يفضل يندهلي، كان إنسان متربي والتربية بتفرق أوي، كان في اليوم اللي محطش إيدي على رجليه فيها واحنا مع بعض في العربية يفرمل جامد ويقول ايه يا مديحة زعلانة مني ولا ايه؟»، وأكدت «يسري» إن جميع أزواجها حبوها، لكن أكثرهم وفاءً لها كان أحمد سالم.