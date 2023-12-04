الامارات | «القافلة الخضراء» تسير على خُطى الأب المؤسس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، انطلقت مسيرة «العقول المستنيرة» في المحميات الطبيعية بمنطقة المرموم، التي نفذتها شركة bright mind، بالتعاون مع ممثلي الهلال الأحمر الإماراتي، وإدارة «مركز العاصوف»، بهدف دعم أفكار الاستدامة حول أهمية الزراعة والغطاء الأخضر لكوكب الأرض.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، يحيى المعيني، أن «توزيع ممثلي الهلال الأحمر للشتلات الخضراء، يعكس رسالة عيد الاتحاد الـ52 بأهمية البقاء القوي للحضارات بالأرض عبر جذور متصلة بقنوات العطاء».

كما بيّن رئيس شركة bright mind، سعيد مصلح الأحبابي، والمنظم هلال عبدالله الرميثي، أن الاستثمار الحقيقي ما تولده العقول من أفكار تعمل على استدامة ثروات الأرض.

وعبّرت مديرة «مركز العاصوف»، شمسة الحاج، ومالك شركة «العاصوف»، سعيد صغير بن كنون الكتبي، عن أن حقيقة الاستدامة هي الترابط والاتصال في علاقة الإنسان بطبيعته وإرثه المتداول في التعامل مع الريف الصحراوي، وكائناته الإعجازية كالإبل، موضحين أن «الصحراء بمثابة مصدر لشحن الإنسان بالهواء النقي وأشعة الشمس وتموجات قوافل الهجن، نحو عيش التجربة الصحراوية كمصدر للحياة دائماً».

وشهدت المسيرة توزيع الغرس الأخضر، سيراً على خُطى الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.