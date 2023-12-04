الامارات | دبي مزدحمة بالفرح في ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي مزدحمة بالفرح في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة متنوّعة من الفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية والاجتماعية والرياضية، التي ستُقام في مختلف أنحاء دبي خلال شهر ديسمبر الذي تبدو فيه دبي مزدحمة بالأنشطة والفعاليات التي ستنشر الفرح في أرجاء الإمارة.

وتشمل قائمة الفعاليات المميزة لشهر ديسمبر عرض «كسارة البندق في دبي أوبرا»، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية التي تُقام سنوياً، بما فيها بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، والعودة المرتقبة لمهرجان دبي للتسوّق.

وبعد فعاليات ضخمة شهدتها دبي على مدى الأيام الماضية للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات تستعد لمجموعة كبيرة من الأنشطة خلال الفترة المقبلة، حيث يعود مهرجان دبي للتسوق، الحدث السنوي، ابتداءً من 8 ديسمبر وحتى 14 يناير، لعيش أجواء رائعة ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. فيما ينتظر الجمهور خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة في مختلف أنحاء المدينة كل يوم ولمدة 38 يوماً.

ويقدم «دبي للتسوق» أفضل التجارب في التسوّق والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات محلية حصرية، إلى جانب العلامات التجارية العالمية الفاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي تناسب الجميع.

ويستضيف «حبتور بالاس دبي» سوق الحديقة الشتوية الذي يستمر حتى يوم 31 يناير المقبل، وتوفر منطقة بلازا تراس في جميرا أبراج الإمارات فرصة لعشاق الأجواء الشتوية للاستمتاع في الحي الشتوي، الذي يقام بين 14 ديسمبر و4 يناير المقبل.

نقطة استقطاب

ولطالما شكلت سوق مدينة جميرا نقطة استقطاب كبيرة للسياج والمقيمين، وتُقام السوق في الفترة ما بين 15 ديسمبر إلى 7 يناير المقبل، وتشمل فعالياتها أكشاك بيع الهدايا المصنوعة محلياً، ويمكن للزوّار والسكان الاستمتاع بالأجواء الباردة لشهر ديسمبر في القرية العالمية، إحدى أبرز الأسواق والمتنزهات الترفيهية متعددة الثقافات في دبي.

سوق «رايب»

وتشمل فعاليات دبي أيضاً سوق رايب ماركت في حديقة أكاديمية شرطة دبي، والتي تفتح أبوابها للزوار خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال ديسمبر، وتتيح لمحبي الطعام التلذذ بتشكيلة واسعة من أشهى المأكولات.

وتعود مدينة الشتاء إلى مدينة إكسبو دبي بعد النجاح الكبير الذي حققته في عام 2022، وتحتضن مجموعة واسعة من الأنشطة الملائمة لجميع أفراد العائلة.

«سول دي إكس بي»

ومن الفعاليات المنتظرة ينطلق مهرجان «سول دي إكس بي»، أشهر مهرجان ثقافي ومجتمعي في المنطقة، هذا العام بين 8 و10 ديسمبر في «حي دبي للتصميم»، حاملاً في جعبته باقة متنوعة من الأنشطة التي تلبي أذواق عشاق ثقافة الهيب هوب، وتشمل عروضاً ترفيهية حية يقدمها نجم الراب بستا رايمز، وبطولات رياضية، وورش عمل. ويحتفل المهرجان هذا العام بفعالية «هيب هوب 50»، وهي الاحتفالية السنوية المتخصصة بثقافة الهيب هوب، والتي تجمع نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

فعاليات ترفيهية حية

يستضيف مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي حفلاً موسيقياً للفنانة الروسية، الحائزة جائزة غرامافون الذهبية لثلاث مرات متتالية، لتقديم عدد من أشهر أغنياتها، وكان عشّاق نجم البوب العالمي مايكل جاكسون على موعد مع حفل موسيقي في «كوكا كولا أرينا» بعنوان سحر مايكل جاكسون، إذ قدم الفنان البريطاني بن بومان مجموعة واسعة من أشهر أعمال الفنان الراحل.

وتجتمع فنون الباليه المعاصر والفيديو والموسيقى الكلاسيكية في عرض فني حي يحمل اسم «4»، والذي يقدم عرضه الأول على مسرح زعبيل يومي 5-6 ديسمبر. ويسلط العرض المرتقب الضوء على قضية التغير المناخي من خلال عروض الأداء المذهلة التي تقدمها فرقتا باليه بولشوي وباليه فيينا.

وتستضيف «دبي أوبرا» يوم 6 ديسمبر الجاري حفلاً موسيقياً بعنوان صدى المناخ الموسيقي، الذي يدمج الحوارات المهمة والمتعلقة بالتغير المناخي مع الموسيقى النابضة بالحياة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ «كوب 28». ويشارك في العرض نخبة من ألمع الفنانين العالميين بمن فيهم ستيوارت كوبلاند، عازف الدرامز العالمي الشهير ومؤسس فرقة ذا بوليس؛ والفنان الهندي ريكي كيج الحائز جائزة غرامي.

ويُقام العرض المسرحي الراقص Slava’s SNOW SHOW، الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة تمتد على مدار 20 عاماً، على مسرح «دبي أوبرا» من 8 ولغاية 10 ديسمبر الجاري.

وتستضيف «كوكا كولا أرينا» مدرب اليوغا الهندي الشهير سادجورو، الذي سيقود جلسة تدريبية للتأمل في يوم 9 ديسمبر الجاري.

ويمكن لعشاق أفلام بوليوود في تسعينات القرن الماضي قضاء أوقات حافلة بالمتعة ولقاء عدد من فنانيهم المفضلين خلال أمسية Rewind Reloaded.

ويقدم نجم الكوميديا البريطاني الشهير راسل هوارد عرضاً استثنائياً جديداً في دبي أوبرا يوم 11 ديسمبر.

وتستعد فرقة تيناروين لتقديم حفلها الموسيقي الذي تستضيفه «كوكا كولا أرينا»، يوم 12 ديسمبر الجاري.

كما تستضيف «كوكا كولا أرينا» العرض المسرحي المخصص للأطفال «بليبي» في جولة حول العالم، والذي يقام في 12 و13 ديسمبر.

ويمكن لعشاق الموسيقى العربية قضاء أمسية موسيقية مميزة لنجمتي الغناء العربي أحلام وأصالة نصري في «كوكا كولا أرينا» يوم 15 ديسمبر.

وسيكون عشاق الموسيقى الإفريقية على موعد مع حفل أفروورلد الذي يعود إلى «كوكا كولا أرينا» في 16 من ديسمبر.

ويستعد المغنّي الإيطالي الموهوب ماتيو بوتشيلي، وهو نجل مغنّي التينور العالمي أندريا بوتشيلي، لتسجيل حضوره الأول في دولة الإمارات.

ويقدم مهرجان سبيد ميوزيك، الذي يجمع الموسيقى الهندية والباكستانية في موقع واحد، عرضاً مذهلاً للمواهب المتميزة من كلتا الدولتين، 23 ديسمبر في «كوكا كولا أرينا».

كما تستضيف «كوكا كولا أرينا» في يوم 28 ديسمبر أمسية موسيقية استثنائية تضم نخبة من ألمع نجوم الأغنية العربية. ويستعد الموسيقار المصري الشهير عمر خيرت لإبهار الجمهور بعزفه وألحانه العذبة في دبي أوبرا يوم 29 ديسمبر.

كما تستضيف «كوكا كولا أرينا» في يوم 30 ديسمبر الفنان العالمي شون بول مع نجم الراب الشهير «تي آي في» لتقديم أمسية موسيقية مخصصة لمحبي ثقافة الهيب هوب، والتي تجمع المتعة مع الألحان والأغاني المميزة مثل Get Busy وLive Your Life.

فعاليات رياضية

تستقطب بطولة كأس السير ونستون تشرشل جمهوراً واسعاً من عشاق رياضة البولو ومحبي التنزه في الهواء الطلق، حيث تتنافس الفرق الرياضية للفوز بالجوائز وسط هتاف الجمهور وتشجيعهم الحماسي. وتُقام البطولة في منتجع ونادي الحبتور للبولو بين 5 و9 ديسمبر.

وتستعد حلبة دبي أوتودروم لتقديم تجارب ممتعة وحافلة بالتشويق من خلال استضافة إحياء سباق الجائزة الكبرى التاريخي، الذي يحتفي بالمتنافسين من عشاق سباقات الفورمولا1 خلال سبعينات القرن الماضي، والذين يتنافسون بسيارات سباق لومان. وتُقام السباقات ما بين يومي 8 و10 ديسمبر الجاري.

ويستضيف ميناء راشد دورة سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار لعام 2023 يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.

العام الجديد

توفر دبي مجموعة واسعة من أرقى الخيارات للاحتفال بليلة رأس السنة في مختلف أنحاء الإمارة وتواكب جميع الأذواق.

ويستعد النجم العالمي ستينغ لتقديم عرض موسيقي مميز خلال حفل العشاء الذي يستضيفه فندق أتلانتس، بينما تتيح حديقة البرج فرصة للاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة في برج خليفة، والتي يمكن للحضور في فعالية دبي أوبرا مشاهدتها أيضاً أثناء استمتاعهم بتناول أشهى المأكولات والاستماع إلى الموسيقى الرائعة التي يقدمها نخبة من أشهر منسقي الأغاني. ويقيم نجم الغناء البريطاني الشهير جون نيومان حفل عشاء رأس السنة في فندق ريكسوس بريميوم دبي، في حين يقدم عدد من ألمع منسقي الأغاني أمسيات موسيقية رائعة في مطعم زيرو غرافيتي دبي.