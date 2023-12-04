الامارات | «نغني من أجل عيال زايد» موسيقيين من 29 جنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور الحائز جائزة الأوسكار أ.آر. رحمن، تحولت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي إلى عالم من الأمل والإلهام، من خلال الموسيقى الساحرة التي ملأت أجواء المكان.

واحتفى الحدث الذي حمل اسم «نغني من أجل عيال زايد» بالوحدة والتناغم الثقافي بوجود 52 موسيقياً من 29 جنسية، و50 آخرين من فرقة أوركسترا الفردوس، وبإشراف أ.آر رحمن، وبدعم من وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وقاد الأوركسترا مونيكا وومان، وجسّد الحفل تعاليم الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.