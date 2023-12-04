واقعة مأساوية وصادمة.. فتاة هندية تقتل على يد عائلتها بسبب مقطع فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، قٌتلت فتاة هندية تبلغ من العمر 18 عامًا على يد عائلتها.

وفقا لموقع "NDTV"، وقع الحادث في منطقة كوهستان بالهند، بسبب مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي للفتاة وهي ترقص مع عدد من الشباب.

نجا الشاب الذي ظهر مع الفتاة في الفيديو بأعجوبة من الموت، بسبب تدخل الشرطة في الوقت المناسب.

نفذت عائلة الفتاة جريمة القتل بناءً على أوامر من "مجلس جيرجا المحلي"، وهو مجلس تقليدي للشيوخ، حيث حُكم على الضحية وفتاة أخرى ظهرت في نفس الفيديو بالإعدام، لكن، الشرطة أنقذتها بالوقت المناسب.

وأثار مقتل الفتاة غضبا واسعاً في باكستان، حيث دعا كثيرون إلى وضع حد لجرائم الشرف.

وقال ضابط الشرطة، ويدعى "مختيار تانولي": "إن الشرطة تحقق في الحادث، وقُبض على أفراد عائلة الفتاة".

وتابع: "نُقلت جثة الفتاة إلى المستشفى لإتمام الإجراءات الطبية القانونية، ثم أُعيدت بعد ذلك إلى الأسرة لدفنها إلى مثواها الأخير".

وقالت الوكالة الإخبارية: "إن الحادث يأتي بعد أكثر من 10 سنوات من حادث مروع مشابه، عندما قُتلت خمس نساء، بعد أن انتشر مقطع فيديو لهن يصفقن لرجل يرقص في حدث عائلي في عام 2011، كما قُتل الرجل الموجود في الفيديو أيضًا في وقت لاحق".

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