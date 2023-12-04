ما الذي يسبب الهالات السوداء تحت عينيك؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

يعاني الكثير من الرجال والنساء من الهالات السوداء تحت العين.

قد يرجع لأسباب عديدة التي قد تشير إلى الحاجة لتغير نمط الحياة، أو لمؤشر مهم لإصابة الشخص بأمراض معينة.

هناك عدة أسباب لحدوث ذلك وفقا لموقع "Optical Express".

-أسباب الهالات السوداء تحت العين

التعب:

الحرمان من النوم أو حتى النوم الزائد يمكن أن يزيد من الظلام تحت العينين، فعدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤدي إلى شحوب الجلد مما يسمح للظلام بالظهور بشكل أكثر وضوحا، ويمكن أن يسبب أيضا تراكم السوائل تحت العينين، كما يمكن أن يؤدي النوم الزائد أيضا إلى ظهور العيون منتفخة.

العمر:

يصبح الجلد أرق مع تقدمنا في العمر ويفقد الدهون والكولاجين اللازمين للحفاظ على مرونة الجلد، يتم بعد ذلك تعزيز الأوعية الدموية الداكنة بين عينيك، مما يؤدي إلى ظهور هالات سوداء تحت العينين.

إجهاد العين:

قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى الشاشات التلفزيون، الهاتف المحمول، الكمبيوتر، يمكن أن يسبب إجهاد في عينيك مما قد يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية حول العينين.

الحساسية:

يؤدي رد الفعل التحسسي إلى قيام الجسم بإفراز الهستامين كرد فعل على البكتيريا الضارة، يسبب الهستامين أعراضا غير مريحة مثل الحكة والاحمرار وأنتفاخ العينين، ولكنه يمكن أيضا أن يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتصبح أكثر وضوحا تحت الجلد.

تجفيف:

عندما لا يتغذى جسمك بما يكفي من الماء، يبدأ الجلد تحت عينيك في الظهور باهت ويمكن أن تبدو عينيك غائرة، بسبب قربها من العظم الأساسي، وهذا يمكن أن يسبب الهالات السوداء تحت عينيك.

التعرض المفرط لأشعة الشمس:

التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في إنتاج الجسم لكمية زائدة من الميلانين، وهي الصبغة التي تزود البشرة بالألوان، فيسبب التعرض لأشعة الشمس كثيرا خاصة لعينيك لجعل لون الجلد المحيط داكنا وبالتالي يسبب أسمرار تحت العينين.

الوراثة:

في بعض الأحيان يمكن أن تكون الهالات السوداء والانتفاخات حول العين وراثية.

- لتخفيف الهالات السوداء تحت العين

أحصل على مزيد من النوم:

أهم شيء يمكنك القيام به لتحسين مظهر منطقة تحت عينيك هو الحصول على قسط كاف من النوم لتجنب الظلال تحت عينيك.

الكمادات الباردة:

يمكن أن يؤدي تطبيق الكمادات الباردة إلى تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية تحت العينين، مثل

-أكياس الشاي - تعتبر أكياس الشاي بمثابة كمادات ممتازة لعينيك، حيث يساعد الكافين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على تقليل التورم والانتفاخ حول العينين.

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