فيتامين ب 12.. فوائده للحمل والرضاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتامين ب 12 هو فيتامين أساسي لنمو وتطور دماغ وجسم الطفل، ويؤدي نقص مستوياته لدى الأم إلى انخفاض مستويات الفيتامين في حليب الثدي، ما يؤثر على صحة الطفل.

وأشارت دراسة حديثة في تنزانيا، حيث وجدت أن الحوامل اللاتي تناولن جرعات عالية من مكملات فيتامين ب 12 قبل الولادة، شهدن فوائد قصيرة المدى لمستوى الفيتامين في حليب الثدي، وفقًا لموقع "ساينس دايلي".

أما اللاتي تناولن جرعات عالية من مكملات فيتامين ب12 أثناء الرضاعة، فقد شهدن هذه الفوائد لفترة أطول من الزمن.

وجدت الدراسة التي أجراها الدكتور دونغتشينج وانج في جامعة جورج ماسون، بولاية فرجينيا الأمريكية، أيضًا أن تأثير مكملات هذا الفيتامين قبل الولادة يتضاءل عند استخدامها مع مكملات ما بعد الولادة.

وأكدت نتائج الدراسة أهمية تناول الأم لمكملات فيتامين ب-12 أثناء الحمل والرضاعة، يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في الحفاظ على مستويات هذا الفيتامين، مما يدعم نمو وتطور الطفل الصحي.

ويوجد فيتامين ب 12 في المنتجات الحيوانية كاللحوم والدواجن والأسماك والحليب.

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