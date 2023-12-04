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الامارات | «كذب أبيض» يحصد نجمة «الدولي للفيلم» بمراكش

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مراكش - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفيلم المغربي «كذب أبيض»، للمخرجة أسماء المدير، بالجائزة الكبرى «النجمة الذهبية» للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي اختتم دورته الـ20 في المملكة المغربية.

الفيلم مأخوذ عن أحداث واقعية عاشتها المخرجة حين ذهبت إلى منزل والديها في مدينة الدار البيضاء، لمساعدتهما على الانتقال إلى بيت جديد، وينطلق في رحلة استكشافية لأسرار عائلة أسماء. ويمزج الفيلم بين الشخصي والعام، من خلال استعراض السياق السياسي العام للمغرب خلال العقود القليلة الماضية.

وكان الفيلم قد فاز في مايو بجائزة أفضل إخراج في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي، كما رشحه المغرب للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة الـ96 للجائزة. وقدمت أسماء المدير إلى عالم السينما من خلال برنامج «ورشات أطلس» الذي ابتكره المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عام 2018، بهدف اكتشاف المواهب السينمائية وتطويرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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