الامارات | فوضى عارمة بسبب الثلوج شمال إنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب هطول كميات كبيرة من الثلوج بفوضى عارمة في شمال إنجلترا، وأجبر سائقي السيارات على البحث عن مأوى أو قضاء الليل داخل سياراتهم، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 2500 عميل. وانزلقت شاحنات وارتطمت بالجليد، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق السريعة، في حين أفاد سائقون بأنهم استغرقوا ساعات لإكمال رحلات قصيرة، فيما اضطر آخرون للبحث عن مكان قريب من الطريق لقضاء الليل أو حتى المبيت داخل مركباتهم.

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ في كمبريا إنها عملت طوال الليل لإخراج السائقين من السيارات العالقة وسط الثلوج العميقة.

وقال آندي ويلكنسون، قائد شرطة كمبريا، إن العاصفة كانت أكبر من المتوقع، وإن السلطات حثت المواطنين على عدم السفر إلى المقاطعة.

وأضاف ويلكنسون أن عمال الطرق السريعة تعرضوا للإساءة اللفظية من قبل بعض السائقين.