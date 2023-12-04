ظاهرة جوية تهدد صحة أطفالك بعد تحذير «الأرصاد» من طقس اليوم.. اعرفي طرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

خوف كبير ينتاب الأمهات عند متابعة تقلبات الطقس خاصةً في الظروف الجوية غير المستقرة، التي تسيطر على كل المحافظات وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الأنحاء كافة، فضلًا عن انتشار شبورة مائية من الممكن أن تسبب أضرارًا صحية، إذ أوضحت هيئة الأرصاد، أنها الظاهرة التي تسود في مناطق كثيرة، وهو ما حذرت منه، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، خطوات تجنب تأثير الشبورة على صحة طفلك، بعد التحذير من طقس اليوم.

تحذير من حالة الطقس اليوم

تسود الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم، وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الشبورة المائية تؤثر على صحة الجسم، لأن الهواء يكون محملًا بالأتربة التي تهيج الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي.

تأثير الشبورة المائية على الجهاز التنفسي

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الشبورة تعمل على زيادة فرص التسبب في الإضرار بصحة الجهاز التنفسي: «الشبورة تأثيرها خطير على صحتك وصحة طفلك، وأكتر الفئات متضررة الذين يعانون من الحساسية والربو والجيوب الأنفية، وهي أمراض بتزداد حدة مع الشبورة».

الوقاية من الأضرار الصحية الناتجة عن للشبورة

لتقليل مخاطر استنشاق بخار الماء وتأثير الشبورة يجب اتباع الآتي، هو ما أوضحه «الحداد»:

- تجنب الخروج والبقاء في المنازل لأصحاب الأمراض التنفسية ذات حدة.

- الابتعاد عن مصابيح الإنارة، مراعاة وجود مسافة كافية بين الطفل وبينهم لتجنب خطر الاصطدام.

- تناول المشروبات والمأكولات الصحية والبعد عن الأطعمة السريعة.

- الحرص على تناول الأدوية الموصوفة طبيًا للوقاية من الأضرار المحتملة الناتجة عن الشبورة المائية.