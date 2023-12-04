6 أطعمة تحمي عينيك من ضعف البصر.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - العين هي أحد أهم أعضاء الجسم، فهي مسؤولة عن الرؤية، والتي تعتبر من الحواس الأساسية التي تسمح لنا بالتفاعل مع العالم من حولنا.

ومع تقدم العمر، تزداد فرص الإصابة بضعف البصر، وهناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها للحفاظ على صحة العين ومكافحة ضعف البصر، وفقًا لما ورد في موقع " Zee News".

- الجزر:

غني بالبيتا كاروتين، وهو نوع من فيتامين A الضروري للرؤية الجيدة.

- البيض:

يحتوي على كميات مناسبة من اللوتين والزيكسانثين والزنك، مما يساعد على تقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

- الأسماك الدهنية:

تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تساهم في تطوير البصر وصحة شبكية العين.

- البقوليات:

تعتبر مصادر جيدة للبيوفلافونويد والزنك، وهي عناصر غذائية تحمي شبكية العين وتقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

- الفلفل الحلو:

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والبيتا كاروتين، مما يعزز صحة العين بشكل عام.

- الخضراوات الورقية:

تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهي مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

اقرأ أيضًا:

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم عند الكبار.. اعرف سر ذلك

يعزز المناعة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ"الكشك" و 3 فئات ممنوعة منه

طبيب تغذية يكشف مفاجأة عن المحشي.. لن تصدق

الإفراط في تناول هذا الجزء من الدجاج يُصيبك بـ 5 مشكلات خطيرة

هذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج.. طبيب يكشف مفاجأة