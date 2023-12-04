7 أطعمة ومشروبات احذر تناولها مع السمك

محمد اسماعيل - القاهرة - الأسماك من الأطعمة الصحية التي توفر العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز صحة الدماغ، ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع الأسماك، لأنها تؤدي إلى مشاكل في الهضم أو تقليل القيمة الغذائية للأسماك، وفقًا لما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

- منتجات الألبان:

يساعد تناول الحليب أو اللبن الرائب أو منتجات الألبان الأخرى مع الأسماك على الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، والانتفاخ وآلام في المعدة، وذلك بسبب محتواها العالي من البروتين والمركبات التي يمكن أن تؤثر على عملية الهضم.

- الحمضيات:

الحمض الموجود في الحمضيات يمكن أن يتفاعل مع البروتينات الموجودة في الأسماك، ما يؤدي إلى مذاق أو ملمس كريه.

- الأطعمة المُصنعة والمقلية:

تسبب المستويات العالية من الدهون المشبعة والمتحولة في الأطعمة المقلية، إلى ضعف صحة القلب والأوعية الدموية.

- الأطعمة النشوية:

يُنصح بتجنب الجمع بين الأسماك والأطباق الثقيلة أو النشوية، مثل البطاطس أو المعكرونة، لأن زيادة تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات يمكن أن يجعل الجهاز الهضمي بطيئًا.

- الأطعمة الحارة:

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مع الأسماك يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي والانتفاخ.

- الفول والبقوليات:

يؤدي الجمع بينها في نفس الوجبة إلى زيادة خطر الإصابة بالغازات والانتفاخ.

- القهوة:

تناول القهوة مع السمك يمنع الجسم من امتصاص الزئبق الموجود في الأسماك، ما يقلل من القيمة الغذائية لوجبة الأسماك.

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