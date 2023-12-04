ماذا يحدث عند تناول البرتقال قبل النوم في الشتاء؟.. «علشان تخلي بالك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل أنت من مُحبي البرتقال؟، فاكهة الشتاء التي تتواجد بكافة المنازل المصرية خلال أشهر الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا الفصل، ويعد من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية بسبب احتوائه على الفيتامينات والمعادن مقابل سعره الزهيد للغاية.

وعادة ما يتناول الأشخاص البرتقال على مدار اليوم، وخاصة قبل النوم، لذا يتساءل العديد عما يحدث للجسم عند تناول البرتقال قبل النوم مباشرة.

ماذا يحدث عند تناول البرتقال قبل النوم في الشتاء؟

وفقًا لموقع «mayoclinic» الطبي، فإن البرتقال واحد من الفواكه التي تساعد على النشاط الذهني العالي وتنشيط الأمعاء، وهو ما يجعلك لا تستطيع النوم بشكل جيد، إذ ذكرت الدكتورة دالتون سميث أخصائية في الطب الباطني، فإن تناول الحمضيات مثل البرتقال قد يسبب المعاناة من الارتجاع الحامضي المريئي، والسعال حالة النوم بعده بفترة قليلة.

فوائد البرتقال الصحية

بحسب موقع webmd هناك الكثير من الفوائد لتناول البرتقال، تأتي على النحو التالي:

1. الوقاية من الأورام السرطانية

يعد البرتقال مصدر غني لفيتامين ج المضاد للأكسدة، ما يساعد في الوقاية من الجذور الحرة التي تسبب السرطان، والحماية من الالتهابات المزمنة التي تحفز نمو الخلايا السرطانية.

2. خفض الكولسترول

لأنه غني بالألياف يساعد البرتقال في خفض مستوى الكولسترول في الدم.

3. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد البرتقال على البرتقال تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه غني بالبوتاسيوم والألياف

4. تقوية جهاز المناعة

يعمل البرتقال على تقوية جهاز المناعة، لأنه غني بفيتامين c

5. الوقاية من الإمساك

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتحارب الإمساك.

7. تعزيز امتصاص الحديد

لأنه بفيتامين ج، فإن البرتقال يعزز من امتصاص الحديد في الأمعاء ويقي من الإصابة بفقر الدم.

8. السعرات الحرارية القليلة

يحتوي البرتقال على السكريات المناسبة، كما إنه منخفض السعرات.