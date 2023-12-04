احذري تناولها في الصباح الباكر.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الغذاء الصحي مهم لمرضى السكر الذين يجب أن يتناولوا الخضروات بشكل كبير والفواكه، لكن ماهي الأكلات التي تزيد خطر الإصابة بالسكري؟، وما هي الأكلات الممنوعة عنهم؟ وهو ما نوضحه في السطور التالية لكي يتوخي الناس الحذر ولا يتعرضون لهذا المرض المزمن، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.

أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكر

ما الذي يجب أن تتجنبه حتى لا تصاب بالسكر؟، هناك قائمة من الأطعمة التي لا ينصح بالإفراط في تناولها للتمتع بصحة جيدة منها النشويات التي تعتبر نوعا من الكربوهيدرات، ومصدر رئيسي للطاقة وتوفر الفيتامينات والمعادن والألياف، لكن مع ذلك يجب أن تمتنع عن تلك النشويات الصباح:

-الأرز الأبيض والدقيق الأبيض.

-خبز مصنوع من الدقيق المكرر.

-بطاطس مقلية.

-رقائق مقلية بالدقيق الأبيض.

2- المعجنات والحلويات

يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية طفرات خطيرة في مستويات السكر في الدم، وارتفاعه في الدم مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لمرض السكري، لذا عليك الابتعاد عن الحلويات والمخبوزات صباحًا حتى لا تؤثر على نسبة السكر، ويمكن استبدال الكعك، أو قطع الحلوى، بنوع صحي من الكربوهيدرات، مثل الفواكه المجففة أو الموز.

3- المشروبات السكرية

تناول المشروبات السكرية بالصباح الباكر يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى خطر زيادة مقاومة الأنسولين، وهي حالة تسبق مرض السكري من النوع 2.

أطعمة مفيدة لمرضى السكر

تعتبر الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني وخبز القمح الكامل، من العناصر الغذائية المهمة لمرضى السكر التي تتميز بنسبة أقل من السكر مقارنة بالحبوب المكررة، ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتوفير طاقة مستدامة.

- التوت

أما فاكهة التوت مليئة بمضادات الأكسدة والألياف، بالإضافة إلى مؤشر نسبة سكر في الدم أقل مقارنة بالفواكه الأخرى، ويجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

وفي تصريحات لـ«هن»، قالت الدكتورة هايدي فايز، أخصائي الباطنة، إنّ مرض السكري يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه، ويجب اتباع نظام غذائي مقاوم للإنسولين، وهو كالتالي:

- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة التي تحتوي على الدهون المتحولة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف الصحية.

- شرب الماء بكميات كبيرة بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، وعدم تناول النشويات خاصةً الأرز والمكرونة والبطاطس والذرة.

- ممارسة الرياضة عند اتباع الريجيم للحصول على أفضل النتائج.