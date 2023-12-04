5 علامات إذا ظهرت حول عينيك دليل على الإصابة بالسكري.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت حول عينيك دليل على وجود السكري، لذا إذا ظهرت عليك بشكل مبكر لا تتجاهلها، لأنها عبارة عن إنذار للمرض.

والعين يمكن أن تخبرنا بالكثير من الحالات الصحية بما في ذلك احتمالية الإصابة بمرض السكري الناتج عن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ونتيجة لذلك يتراكم السكر في الدم ويسبب مشكلات خطيرة، وفقًا لما جاء في "ذا صن"، "منظمة الصحة العالمية.

وداء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

والإنسولين هرمون يضبط مستوى الجلوكوز في الدم، وفرط السكر يعرف أيضا بارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، ويؤدي مع مرور الوقت إلى الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، ولا سيما الأعصاب والأوعية الدموية.

وتشمل بعض العلامات حول العين الأكثر شيوعًا:

ضبابية العين: يمكن أن يؤدي ارتفاع السكري إلى تلف الأوعية بالعين، ما يؤدي إلى عدم الرؤية بوضوح.

ظهور بقع في العين: ظهور بقع داكنة في بؤبؤة العين يمكن أن تكون مؤشراً على الاعتلال السكري.

ظهور خيوط داكنة: وتعرف هذه الحالة بالعوائم، وتكون علامة أيضًا على الاعتلال السكري.

رؤية ومضات ضوئية سوداء.

فقدان الرؤية.

علامات أخرى تشير إلى السكري مثل:

- كثرة البول.

- العطش الشديد.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- خدر وتنميل في اليدين.

- تقرحات لا تلتئم.

الوقاية

الوصول إلى وزن الجسم الصحي والحفاظ عليه.

ممارسة النشاط الرياضي، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على الأقل يومياً.

اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة.

عدم التدخين.

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