المشي للخلف.. طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لحرق دهون البطن، ويعد المشي للخلف أحد الطرق التي يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك.

فيما يلي، نذكر لكم فوائد المشي بهذه الطريقة للتخلص من الكرش، وفقًا لما جاء في موقع "Only My Healt".

1. إشراك العضلات الأساسية

يساعد المشي للخلف على تشغيل وتنشيط العضلات الأساسية في الجسم، مثل عضلات البطن والظهر والكتفين، والتي تلعب دورًا مهمًا في حرق الدهون.

2. زيادة حرق السعرات الحرارية

يتطلب المشي للخلف أيضًا استخدام المزيد من الطاقة، ما يزيد من حرق السعرات الحرارية.

3. تحسين التوازن

يساهم أيضًا في تحقيق الاستقرار والتوازن من خلال استخدام العضلات الأخرى، التي تستهلك بدورها المزيد من الطاقة عند تشغيلها.

نصائح وإجراءات وقائية:

ينصح الخبراء بالالتزام ببعض النصائح لتحقيق نتائج مناسبة وعدم التعرض لمشاكل السقوط أرضًا أو التعرض لأي أذى، وهي كالآتي:

1.تقنية خطوة بخطوة

يجب التدرب على المشي للخلف في مكان مفتوح وآمن، مع اتباع مراحل تدريجية عند إضافة المشي للخلف إلى الروتين العادي.

2. اليقظة والحذر

يجب توخي التحرك ببطء والاحتراس من المناطق المحيطة، بحيث لا يكون هناك أي منحدرات ومراعاة عدم زيادة السرعة عند المشي إلى الخلف.

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